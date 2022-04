La Rochelle: pas de retrouvailles avec Urios, O'Gara suspendu deux semaines

La commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR) a suspendu ce mercredi Ronan O'Gara pour deux semaines pour des incidents survenus lors d'une rencontre face au Racing 92. Le manager du Stade Rochelais loupera les huitièmes de finale de Champions Cup face à l'UBB, où il devait retrouver Christophe Urios, quelques jours après leur altercation.

Ronan O’Gara ne retrouvera pas Christophe Urios. Samedi dernier lors d'une journée du Top 14, le manager du Stade Rochelais a eu une altercation avec son homologue de l'UBB. Les retrouvailles s'annonçaient chaudes avec une double-confrontation en Champions Cup lors des huitièmes de finale.

Mais Ronan O'Gara a été suspendu ce mercredi par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR) pour un autre fait survenu lors d'une rencontre face au Racing 92 lors de la 21e journée de Top 14. "Ronan O'Gara a été reconnu responsable de 'Indiscipline' et notamment de 'Contestation des décisions des officiels de match'. Par conséquent, en prenant en compte notamment le casier disciplinaire de Ronan O'Gara , celui-ci a été sanctionné de 2 semaines de suspension et 1 000 € d’amende, indique le communiqué de la LNR. Cette sanction a pour effet de révoquer l’amende de 1 000 € assortie du sursis prononcée par la Commission le 3 novembre 2021 à l'encontre de Ronan O'Gara."

Urios attendait avec impatience les retrouvailles

Les deux rencontres de Champions Cup auront lieu les 9 et 16 avril. Ronan O'Gara ne pourra pas y participer. "En conséquence, compte tenu du calendrier des rencontres du Stade Rochelais au 6 avril 2022, Ronan O’Gara sera requalifié le 17 avril 2022, poursuit le communiqué de la LNR. Dans le cadre de l'article 65 des Règlements Généraux de la LNR, le Stade Rochelais a été sanctionné de 10 000 € d’amende dont 5 000 € assortis en totalité du sursis."

Christophe Urios attendait pourtant avec impatience de retrouver Ronan O'Gara. "Oui j’ai envie de ça, parce que ça me plaît! C’est un match de phase finale, contre un adversaire où on ne s’apprécie pas forcément. Moi, j’aime ces ‘chapelles’ comme ça, ça m’excite. J’ai quand on est différent, quand parfois on ne se respecte pas", a assuré le manager de l’UBB devant les journalistes le week-end dernier. L’accrochage entre Urios et O’Gara, qui s’était terminé par une "pichenette" du Bordelais, n'aura donc pas de suite immédiate sur les bancs lors de ces affiches de Champions Cup.