Top 14: "J'aime quand on ne se respecte pas", insiste Urios après son accrochage avec O'Gara

Avant de retrouver La Rochelle pour une double confrontation en 8e de finale de Champions Cup, Christophe Urios, le manager de l’UBB, est revenu sur son accrochage avec Ronan O’Gara, son homologue maritime, le week-end dernier en Top 14. Le technicien bordelais l’assure: il se nourrit de cette animosité.

Les retrouvailles s’annoncent électriques. Une semaine après l'accrochage entre Christophe Urios et Ronan O’Gara en Top 14, les managers bordelais et rochelais vont se retrouver en 8e de finale aller de Champions Cup ce samedi (match retour samedi 16 avril). Présent en conférence de presse ce mardi, le coach de l’UBB est revenu sur les tensions du week-end passé lors de la victoire des Maritimes à la sirène (15-16).

Urios est formel: il espère retrouver cette animosité lors de la prochaine rencontre entre les deux équipes. "Oui j’ai envie de ça, parce que ça me plaît! C’est un match de phase finale, contre un adversaire où on ne s’apprécie pas forcément. Moi, j’aime ces ‘chapelles’ comme ça, ça m’excite. J’ai quand on est différent, quand parfois on ne se respecte pas", a assuré le manager de l’UBB devant les journalistes.

"C'est pour ça que je suis entraîneur"

"Pour moi le rugby c’est ça, c’est le combat de villages. Bon, là ce sont deux grandes villes… Oui, la semaine dernière il y avait de la tension. Mais il n’y avait pas de pression, c’est de la tension, c’est pour ça que je suis entraîneur. C’est le derby, non?"

L’accrochage entre Urios et O’Gara, qui s’était terminé par une "pichenette" du Bordelais, pourrait valoir une sanction aux deux hommes. L’incident a été inscrit dans le rapport des arbitres de la rencontre remportée par les Rochelais (16-15). La commission de discipline de la LNR a convoqué les deux hommes la semaine prochaine.

En décembre 2017, dans une affaire semblable, Christophe Urios avait écopé de quatre semaines de suspension pour une dispute avec Fabien Galthié (alors entraîneur du RC Toulon). Tous deux avaient été reconnus coupables de "propos et comportements susceptibles de nuire au bon déroulement des compétitions".