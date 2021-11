Toulon-LOU: les images terribles de Bastareaud, qui sort en larmes après une grosse blessure

Gravement blessé au genou lors de la rencontre face à Toulon, Mathieu Bastareaud est sorti sur civière en larmes dès la 4e minute, après s'être écroulé tout seul. Une nouvelle tuile pour le capitaine du LOU.

Le calvaire de Mathieu Bastareaud se poursuit. Le troisième ligne de Lyon est sorti sur civière, en larmes, au bout de quatre minutes de jeu lors de la rencontre du Lou sur le terrain de Toulon, samedi, pour le compte de la 11e journée du Top 14. Il s'est écroulé, tout seul, sur un appui, au milieu de terrain sur une tentative de percée.

Visiblement touché au genou droit, le capitaine lyonnais a hurlé de douleur avant d'être évacué sur civière. L'ancien international (33 ans, 54 sélections entre 2009 et 2019) a reçu une standing ovation du public de Toulon, dont il a porté les couleurs entre 2011 et 2019. Bastareaud n'a disputé qu'une seule rencontre cette saison, début novembre face à Castres.

Il revenait juste de blessure

Il avait été opéré de la main droite en septembre après huit mois d'absence en raison d'une rupture du tendon quadricipital du genou gauche. D'ailleurs, il n'avait pas caché sa joie de retrouver les pelouses de Top 14 face à Castres, début novembre. "Cela fait quelque temps que j’ai réintégré le collectif, ça me manquait de préparer le match, la pression qui monte, l’odeur de transpiration dans les vestiaires, avait-t-il confié. Je suis très content d’être de retour. Dix mois, c’est très long. Parfois on peut douter. Heureusement, j’ai bien été entouré par ma famille, mes proches, et le club. Je suis juste content de pouvoir rejouer au rugby."

L'absence du capitaine lyonnais est un véritable coup dur pour le LOU, actuellement 5e de Top 14 (5 victoires et 5 défaites) et à la lutte pour une place de barragiste en fin de saison. Les hommes de Pierre Mignoni doivent également débuter la Challenge Cup le 10 décembre prochain, avec la réception de Gloucester. Lyon compte aussi dans sa poule l'USAP et les Dragons.