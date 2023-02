Montpellier: Cockerill prochain entraîneur des avants

Montpellier a recruté l’Anglais Richard Cockerill (52 ans), comme entraîneur des avants pour la saison prochaine. Il prendra la place d’Olivier Azam, qui a quitté ses fonctions le 1er novembre dernier.

Montpellier a trouvé le successeur d’Olivier Azam, qui avait quitté le club le 1er novembre juste après la victoire contre le Stade Français. Richard Cockerill (52 ans), actuel adjoint de Steve Borthwick avec la sélection anglaise, sera le prochain entraîneur des avants du MHR. Il succédera à Joan Caudullo, qui avait assuré l’intérim et qui reprendra son poste de directeur du centre de formation en juin.

Une rencontre à Londres en décembre

Les contacts remontent déjà à plusieurs semaines. Alors que le MHR se déplaçait à Londres (le 9 décembre), pour affronter les London Irish, Philippe Saint-André s’était longuement entretenu avec l’ancien entraîneur de Toulon qui avait fait le déplacement à l’hôtel de l’équipe.

L’ancien talonneur international anglais (27 sélections) était aussi venu à Montpellier, courant janvier, pour s’entretenir avec Zach Mercer et visiter les installations du MHR. Cockerill, qui parle français, correspond au profil cherché par PSA: du caractère et de l’expérience. Il rejoindra une forte colonie anglaise la saison prochaine car Montpellier a déjà officialisé les recrues du troisième ligne Sam Simmonds, du talonneur Luke Cowan-Dickie, et du pilier Harry Williams.

"Le président Mohed Altrad et l’ensemble du club sont très heureux de l’arrivée de Richard Cockerill la saison prochaine, s’est réjoui Saint-André dans un communiqué du club. Le MHR était à la recherche d’un entraîneur des avants de classe mondiale pour donner suite au départ d’Olivier Azam. Richard est un technicien expérimenté et complet qui encadrera notre pack sur de nombreux compartiments du jeu : touche, mêlée, ballons portés et tout ce qui est lié au jeu d’avants. Il connaît très bien la France et notre championnat, est parfaitement bilingue et s’intègrera très bien au sein du staff, aux côtés de Jean-Baptiste Elissalde - qui restera head coach et s’occupera du mouvement général - d’Alexandre Ruiz et de Bruce Reihana. L’ensemble du club tient également à remercier Joan Caudullo, en charge des avants jusqu’à la fin de saison, pour son professionnalisme et son aide précieuse. Il retrouvera ses fonctions de directeur du centre de formation dès la saison prochaine."