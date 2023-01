Montpellier: fin de saison pour Camara, sévèrement blessé à un genou

Le club de Montpellier a confirmé ce lundi la blessure de Yacouba Camara jusqu’à la fin de saison. Le troisième ligne du MHR s’est gravement blessé à un genou lors de défaite contre Toulouse (23-9) en Top 14.

Libéré pour la journée de Top 14 après avoir participé au stage du XV de France à Capbreton, Yacouba Camara a perdu gros ce week-end. Sorti sur blessure à la 56e minute de jeu dimanche lors de la défaite de Montpellier à Toulouse (23-9), le troisième ligne souffre d’une rupture du ligament croisé d'un genou.

Philippe Saint-André était déjà très inquiet à l’issue du match et les examens passés ce lundi matin ont confirmé ce que tout le monde craignait. Le capitaine du MHR est forfait pour le reste de la saison et va devoir subir une opération chirurgicale dans les prochaines semaines selon les éléments confirmés par le club héraultais via un communiqué.

>> Toulouse-Montpellier (23-9)

Saint-André: "C'est un coup dur pour nous"

Joueur le plus utilisé depuis le début de saison (15 titularisations en 16 journées de championnat), le capitaine de Montpellier avait fait son retour au sein du XV de France, quatre ans après sa dernière sélection chez les Bleus (contre les Tonga, le 6 octobre 2019). Mais avec cette terrible blessure qui l’éloignera des terrains pour plusieurs mois, Yacouba Camara ne jouera pas le Tournoi des VI Nations avec la France.

"C'est un coup dur pour nous. Nous perdons notre capitaine pour le reste de la saison, a estimé Philippe Saint-André dans un communiqué publié par le MHR. Mais il restera au soutien de l'équipe. Yacouba est un combattant et nous connaissons ses valeurs. Il nous reviendra plus fort dès la saison prochaine."

Yacouba Camara venait de participer au stage de Capbreton avec le groupe tricolore avant d’être parmi la liste des 14 joueurs libérés. Il est remplacé dans la liste de Fabien Galthié par le bordelais Thomas Jolmes.