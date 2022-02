Montpellier: Kélian Galletier s’en ira en fin de saison

INFO RMC SPORT - Le troisième ligne et international français Kélian Galletier (29 ans) ne portera plus les couleurs de Montpellier la saison prochaine. La fin d'une longue histoire pour l'enfant de l'Hérault.



Une page va se tourner pour Kélian Galletier. Le troisième ligne international (30 ans le mois prochain, 6 sélections, la dernière en 2018) quittera l’été prochain le club de Montpellier, selon les informations de RMC Sport. Le club où il tout connu. Galletier, formé au Pic Saint-Loup, évolue au MHR depuis 2006 avec d’abord des titres chez les jeunes puis avec les professionnels, à partir de 2011, notamment en Challenge européen.

Un avenir en France, ou à l'étranger ?

En novembre 2020, il avait prolongé pour une saison et une seconde en option. Mais cette dernière ne sera pas activée et Galletier fera donc ses valises. Il n’a que très peu joué ces derniers mois. En décembre dernier, le troisième ligne avait fait son grand retour sur les terrains (avec le statut de capitaine) contre Exeter après un an sans jouer. La faute à une commotion cérébrale qui l’a obligé à se mettre au repos forcé. Avec pas mal de moments de doutes.

Depuis ce retour, il n’a disputé qu’un seul autre match pendant les fêtes, en tant que remplaçant, lors d’un déplacement victorieux à Biarritz. Mais Galletier n’entend pas pour autant raccrocher. Son nom a circulé du côté du Pays basque ces dernières semaines, en vain. Il pourrait continuer sa carrière dans un autre club français ou à l’étranger. Les dirigeants héraultais se sont, eux, déjà mis en quête d’un troisième ligne aérien pour la saison prochaine.