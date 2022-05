Montpellier: saison terminée pour Willemse

Le deuxième ligne international de Montpellier, Paul Willemse, touché à un genou samedi lors de la défaite contre le LOU, ne rejouera plus cette saison. Il manquera aussi la tournée au Japon avec le XV de France.

Nouveau coup dur pour le MHR. Après la blessure du demi de mêlée international sud-africain Cobus Reinach, indisponible plusieurs mois après avoir été touché à l’épaule le mois dernier contre les Harlequins, le leader du Top 14 perd un autre élément très important de son effectif pour le sprint final.

Willemse va aussi manquer la tournée des Bleus au Japon

Selon les informations de RMC Sport, le deuxième ligne Paul Willemse (29 ans) ne rejouera plus non plus avec le maillot héraultais d’ici la fin du Top 14. L’international aux 24 sélections se plaint d’un genou depuis la défaite contractée à Lyon (43-20). "Le ligament latéral interne est touché, indiquait le manager Philippe Saint-André après la rencontre. Il y a une suspicion de rupture. On va faire des analyses beaucoup plus poussées." Cette longue absence va aussi le priver de la tournée au Japon avec le XV de France en juin. Un voyage que les finalistes du Top 14 manqueront.

Pour le moment, aucune décision n’a été prise quant à une éventuelle opération. Le staff médical et le joueur voudraient se donner quelques heures de plus pour trancher. C’est en tout cas une vraie tuile pour Montpellier qui affrontera La Rochelle samedi en quart de finale de la Champions Cup, avant de basculer sur les deux dernières journées de la saison régulière de championnat.

La seule bonne nouvelle du côté de l’infirmerie vient d’Arthur Vincent. Le centre international, écarté des terrains depuis le mois d’octobre en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, est sur le point de faire son retour dans le groupe. Il est espéré pour la réception du Racing le week-end du 21 mai ou deux semaines plus tard pour dernière journée de Top 14 contre Clermont avant de disputer de probables phases finales.