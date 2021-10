Montpellier: vers une longue indisponibilité pour Arthur Vincent

Le centre ou ailier international de Montpellier, Arthur Vincent, touché à un genou samedi contre La Rochelle, devrait être absent de nombreux mois. Verdict ce lundi après avoir passé une IRM.



Il n’a pas pu contenir ses larmes. Blessé lors de la victoire contre La Rochelle (21-11) ce samedi, Arthur Vincent avait la mine des mauvais jours deux jours après avoir fêté ses 22 ans. Le centre ou ailier international de Montpellier (14 sélections) a été rudement touché au genou gauche. Suite à un plaquage presque anodin, il est d’abord resté allongé sur la pelouse en se tordant de douleur. Vincent a fini par se relever avant de reprendre sa place. Mais pas pour longtemps, puisque quelques minutes plus tard le staff l’a finalement remplacé par Julien Tisseron.

Suspicion de rupture des ligaments croisés

"Il est blessé au genou, il va passer des examens médicaux, en l'occurrence une IRM. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas à Bordeaux la semaine prochaine" indiquait le manager Philippe Saint-André à l'issue de la rencontre. Au MHR, qui a déjà perdu pour plusieurs mois Guilhem Guirado et Benoît Paillaugue, l’inquiétude est grande. On craint une indisponibilité de six mois. Selon les informations de RMC Sport, le premier diagnostic a indiqué une suspicion de rupture des ligaments croisés. Le joueur en saura plus ce lundi après avoir passé l’IRM, mais dans les rangs héraultais, comme au sein du XV de France, beaucoup se sont déjà fait une raison.

A moins d’une bonne surprise en début de semaine, le capitaine montpelliérain, repositionné à l’aile depuis le début de saison, ne devrait pas rejouer avant un bon moment. Il devrait aussi profiter de cette période pour régler son avenir. En fin de contrat, l’international est fortement courtisé par le Stade Toulousain qui a déjà enregistré l’arrivée du Lyonnais Pierre-Louis Barassi pour les trois prochaines saisons tout en discutant toujours avec l’arrière perpignanais Melvyn Jaminet. A Montpellier, on entend absolument garder un joueur aussi précieux qu’emblématique. Selon nos informations, les récentes discussions ont permis aux deux parties de se rapprocher, mais il est encore trop tôt pour parler d’un accord. Là aussi, il faudra être patient.