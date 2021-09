Top 14: le coup de gueule du président de Perpignan pour Jaminet

Le président de Perpignan, François Rivière, a fermement démenti à RMC Sport un accord avec le Stade Toulousain pour un départ de Melvyn Jaminet (22 ans) en fin de saison.

L’avenir de Melvyn Jaminet (22 ans) fait décidément beaucoup parler. L’arrière international, révélation de la tournée du XV de France en Australie, est sous contrat jusqu’en 2024. Un départ est fortement évoqué pour la fin de saison. Comme nous l’évoquions ces dernières semaines, le Stade Toulousain est en pole position pour le recruter mais rien n’est fait. Le dossier n'est pas encore bouclé. Plusieurs sources des deux clubs nous l’ont confirmé ces dernières heures.

Des rumeurs "au pire mal intentionnées"

Joint par RMC Sport, le président de l’USAP François Rivière n’a d’ailleurs pas caché son agacement. "J’en ai ras le bol, dit-il. Je suis déjà intervenu voilà quinze jours dans un communiqué de presse pour qu’on laisse Melvyn se concentrer sur sa saison. Il a signé à l’USAP. Si un jour, il voit les choses différemment, on verra bien. Mais ce n’est pas le sujet du moment, ce n’est pas d’actualité. On verra bien dans quelques mois ou dans quelques années s’il souhaite donner un tournant différent à sa carrière. Toutes ces rumeurs qui consistent à essayer de dire que c’est fait sont au mieux non informées, au pire mal intentionnées."

Jaminet, élu meilleur joueur de la saison dernière de Pro D2, lundi lors de la Nuit du Rugby, suscite beaucoup d’intérêt de la part des clubs de haut de tableau. A 22 ans, il est promis à un grand avenir. Reste à savoir où… Le Racing 92 suit également la situation du joueur.

Montpellier est aussi intéressé

Selon nos informations, le président du MHR Mohed Altrad est également toujours intéressé et l’a fait savoir, et ce même si le joueur avait décliné voilà quelques semaines. Pour le moment, l’international aux 3 sélections, lui, veut pleinement se concentrer sur la saison de l’USAP qu’il entend maintenir en Top 14, avec un prochain rendez-vous samedi à domicile contre Pau. En coulisses, les discussions se poursuivent mais elles devraient se prolonger encore un peu.