Pau: Jordan Joseph devrait rester la saison prochaine

INFO RMC Sport - Le troisième ligne centre Jordan Joseph, prêté par le Racing depuis le mois d’octobre jusqu’à la fin de saison, devrait bel et bien poursuivre son aventure paloise l’an prochain.

Jordan Joseph a posé ses valises en octobre dernier à Pau. Le jeune troisième ligne centre, âgé de 21 ans, a été prêté par le Racing 92 où il n’était que rarement utilisé. Joseph, en quête de temps de jeu, voulait se relancer sous les ordres de Sébastien Piqueronies, son ancien entraineur chez les moins de 20 ans avec qui il a été sacré (double) champion du monde. Les deux hommes se connaissent et s’apprécient.

Quatre titularisations d'affilée

Le choix s’est, pour le moment, avéré gagnant. Après deux feuilles de match comme remplaçant, Joseph a enchainé quatre titularisations avec le club béarnais et marqué trois essais. Il a affiché pas mal de promesses, qui demandent bien sûr à être confirmées sur la durée. Le staff béarnais est très satisfait de ses récentes prestations et le joueur, lui, prend du plaisir. Et ce n’est sans doute pas terminé.

Car selon les informations de RMC Sport, le numéro 8 devrait bel et bien poursuivre son aventure à la Section la saison prochaine. Sous contrat pour encore deux ans au Racing, Joseph sera encore palois la saison prochaine, à moins d’un retournement de situation, avant possiblement de retourner au Plessis-Robinson en 2023.

Du côté du Racing, le manager Laurent Travers devrait faire confiance à Kitione Kamikamica dont l’arrivée en provenance de Brive est bouclée, Fabien Sanconnie, une fois rétabli, ainsi que le jeune Anthime Hemery, déjà utilisé à six reprises par le staff francilien cette saison.