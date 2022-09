Racing 92: Fickou attendu la semaine prochaine contre Pau en Top 14

Le centre international du Racing Gaël Fickou, blessé cet été, devrait lancer sa saison la semaine prochaine pour la réception de Pau, samedi 8 octobre (17h).



Enfin une bonne nouvelle pour le Racing et le XV de France. Alors que la liste des internationaux blessés s’allonge un peu plus chaque semaine, le club francilien va bientôt enregistrer le retour de Gaël Fickou. Le centre aux 71 sélections, touché à un genou au mois d’août lors d’un match de préparation à Brive, n’a pas encore pu lancer sa saison en Top 14.

Un retour précieux

S’il sera encore absent, ce samedi soir (21h05), pour le déplacement à La Rochelle, le Racingman est attendu une semaine plus tard pour la réception de Pau (samedi 8 octobre à 17h) à Paris La Défense Arena lors de la 6eme journée de championnat, selon les informations de RMC Sport. Pour le staff de Laurent Travers, ce sera évidemment un renfort précieux alors que l’infirmerie est bien remplie depuis le début de saison.

Et pour le XV de France, c’est là aussi un retour très appréciable avant la tournée de novembre contre l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon. Fabien Galthié et son staff sont confrontés à plusieurs gros pépins, notamment au centre avec la fin de carrière de Virimi Vakatawa et la rechute d’Arthur Vincent, de nouveau blessé au genou gauche et absent de longs mois.