Racing 92: Fickou ne jouera pas le derby face au Stade Français

En conférence de presse ce samedi après la défaite à Toulouse, Lauren Travers a assuré que Gaël Fickou ne disputerait pas la rencontre samedi prochain lors du derby face au Stade Français. L'entraîneur du club francilien assure que le Racing a "une éthique" et ne comptera pas sur Fickou dans cette rencontre reportée, pour laquelle le centre devait initialement porter le maillot adverse avant son transfert en cours de saison.

Gaël Fickou a réalisé ses grands débuts ce samedi avec le Racing 92. L'international français est entré en jeu à la 31e minute, en remplacement de Louis Dupichot, lors de la défaite du club francilien en Top 14, en déplacement à Toulouse (34-16), toujours leader après ce succès lors de la 22e journée du championnat.

"On a une éthique sportive"

Arrivé en cours de saison en provenance du Stade Français, Gaël Fickou pourrait en théorie participer au derby face à son ancienne équipe samedi prochain (14h). "Il ne jouera pas, a répété Laurent Travers, entraîneur du Racing 92. Ce n'est pas du tout un accord, il n'y en a pas besoin. Que ce soit Gaël ou le Racing, on a une éthique sportive."

Laurent Travers et le Racing 92 restent sur leur ligne de conduite, déjà annoncée jeudi dernier en conférence de presse. "Je pense que ça le mettrait mal à l’aise, lançait déjà Travers. Il y a une éthique au Racing 92. En accord avec le Président et Gaël, on respectera l’éthique."

Pour rappel, le derby initialement prévu pour le compte de la 21e journée, a été reporté en raison de plusieurs cas de coronavirus au sein de l'effectif de l'UBB, qui avait affronté le Racing 92 lors du quart de finale de Champions Cup. "Gaël devait jouer avec le Stade Français et nous rejoindre après. Il nous paraît légitime au Racing 92 d'être logique vis-à-vis de Gaël mais aussi de ses anciens coéquipiers, a confirmé Laurent Travers. Mais aussi vis-à-vis de l'état d'esprit, du fonctionnement et de l'éthique sportive de façon à ce que le match a été reporté. A partir de là, il ne jouera pas."

Le transfert de Gaël Fickou en cours de saison a été rendu possible par un changement de règlement de la Ligue nationale de rugby (LNR), qui a étendu la fenêtre de recrutement de jokers médicaux jusqu’à la fin du mois d’avril. Un choix qui a fait polémique dans le monde du rugby français, alors que Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, a rappelé que cette transaction a été rendue possible grâce au Stade Français. "On a été très direct, très clean, très franc dans cette affaire, comme Gaël. Le Stade Français avait toutes les cartes en main pour le garder, avait défendu Lorenzetti. C’est un peu un rêve qui devient réalité, grâce au Stade Français."