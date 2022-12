Racing 92: "J’ai dit des choses méchantes", Lorenzetti a dézingué ses joueurs après la déroute contre le Stade Français

Le président du Racing 92, Jacky Lorenzetti, s'est emporté contre ses joueurs après la lourde défaite concédée à domicile face au Stade Français (10-48) samedi lors de la 13e journée de Top 14.

Un gros savon avant la bûche de Noël. Les murs du vestiaire du Racing ont tremblé samedi soir à quelques heures du Réveillon. La gifle infligée par le Stade Français aux Racingmen (10-48) à La Défense Arena lors du derby parisien n’est pas du tout passée pour Jacky Lorenzetti. Furieux contre ses joueurs, le président du Racing leur a passé un énorme savon.

"J'ai passé ma déception et mes nerfs sur eux"

"J'ai éructé pendant cinq minutes, admet-il, interrogé par Rugbyrama. J'ai passé ma déception et mes nerfs sur eux. Ce n'était pas très "Pierre de Coubertin", je le conçois, mais ça m'a fait du bien. Après quinze ans d'effort, je me suis octroyé ce droit. [...] Ce match est toujours particulier pour moi. Je l'avais dit aux joueurs dans la semaine : c'est un peu le match du président, le derby. Je leur avais demandé de gagner, ils ne l'ont pas fait et je leur ai dit des choses méchantes." Et le patron francilien d’ajouter : "Je compte sur les sourires de mes petits-enfants pour me faire rapidement oublier tout ça."

Travers : "Bien sûr qu'il y a de la honte"

Du côté de Laurent Travers, la colère était aussi présente : "Bien sûr qu’il y a de la honte, a réagi le coach du Racing. On ne doit pas accepter de prendre 50 points. Qu’est-ce qu’on fait ? Il faut se rebeller. Quand le bateau tangue, il faut faire en sorte de retrouver de la stabilité. Quand ça va mal on est tous dans le même bateau. Si on commence à dézinguer les mecs…" Jacky Lorenzetti, lui, ne s’est pas gêné pour le faire.