Racing: déchirure pour Le Roux, inquiétude pour Le Garrec

Le deuxième-ligne international du Racing, Bernard Le Roux, a été victime d’une déchirure à une cuisse lors de la défaite à Brive samedi soir et a dû renoncer au rassemblement des Bleus. Le demi de mêlée Nolann Le Garrec a, lui, été durement touché à une épaule.

Une tuile de plus pour le Racing 92. Bernard Le Roux (32 ans, 47 sélections) n’a pas été retenu par le staff du XV de France pour préparer le test-match contre la Géorgie dimanche (14h) à Bordeaux, deuxième rencontre de la tournée après la victoire contre l’Argentine (29-20) ce samedi au Stade de France. Il a été remplacé par le Montpelliérain Florian Verhaeghe dans les 14 joueurs appelés à renforcer le groupe des Bleus.

Plusieurs mois d'absence pour Le Garrec?

Le deuxième-ligne international, qui avait été libéré pour rentrer en club, était titulaire samedi lors de la courte défaite à Brive (12-10), pour le compte de la dixième journée de Top 14. Selon les informations de RMC Sport, Le Roux se plaint d’une déchirure aux quadriceps d'une cuisse qui l’écartera des terrains deux à trois semaines. Il ne pourra donc pas non plus être appelé pour le choc contre la Nouvelle-Zélande le 20 novembre prochain.



Mais les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là pour le Racing. Les hommes de Laurent Travers ont en effet enregistré la blessure de Nolann Le Garrec. Le jeune demi de mêlée, remplacé par Maxime Machenaud à la 41eme minute, a été touché à une épaule et pourrait être absent plusieurs mois. Les vacances vont faire du bien aux Racingmen avant la réception de l’UBB le 28 novembre lors du choc de la 11e journée de Top 14.