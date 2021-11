XV de France: Le Garrec surveillé de près par le staff des Bleus

Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur des trois-quarts des Bleus, Laurent Labit, a confirmé que le staff du XV de France était très attentif aux performances du jeune demi de mêlée du Racing, Nolann Le Garrec.

Encore très bon lors de la victoire du Racing 92 face à Toulouse dimanche (27-18), Nolann Le Garrec n’en finit plus d’épater le petit monde du rugby français. A seulement 19 ans, il s’est imposé au sein d’un effectif pléthorique en club, et enchaîne les bonnes performances en ce début de saison. Il est donc, logiquement, dans le viseur du staff du XV de France.



"On est ravis de voir les performances de Nolan. On regarde, a confirmé l’entraîneur des trois-quarts de Bleus, Laurent Labit, mardi à Marcoussis. Il fait partie bien sûr des joueurs que l’on a listés. On est très satisfaits d’Antoine (Dupont), de Maxime Lucu, Baptiste Couilloud est là aussi."

Le jeune demi de mêlée breton, qui a commencé à se révéler la saison passée, avait été appelé avec les Barbarians pour affronter les Tonga, samedi prochain à Lyon, mais il sera finalement conservé par son club qui ne souhaite pas prendre de risques après la blessure de Teddy Iribaren. Avant, peut-être, de connaître des sélections chez les grands.

Et Laurent Labit d’ajouter au sujet de Nolann Le Garrec: "Il fait partie effectivement des joueurs qui vont s’y mêler, qui viendront sûrement à Marcoussis dans les mois et les années qui arrivent, comme d’autres joueurs aussi qu’on surveille."