Top 14: Toulouse retrouve son trône, Montpellier enchaîne

Malgré une équipe remaniée et privée de nombreux internationaux, le Stade Toulousain a dominé Perpignan (37-15) ce samedi lors de la 10e journée de Top 14. Toulouse devance désormais l’UBB et un duo composé de Lyon et Montpellier, vainqueur respectif de Castres (30-23) et du Stade Français (27-31).

La défaite bordelaise vendredi contre La Rochelle (26-3) a ouvert la voie au Stade Toulousain. Ce samedi, pour la suite de la 10e journée de Top 14, les protégés de Ugo Mola ne se sont pas fait prier et ont repris la place de leader du championnat devant l’UBB.

Histoire de retrouve le sommet du classement, Toulouse a livré une grosse prestation face à l’USAP. Pendant que Romain Ntamack ou Antoine Dupont devront briller avec le XV de France, Nanai-Williams et les habituels seconds couteaux du club de la Ville rose ont parfaitement assuré la transition.

Toulouse a eu de la ressource

Une semaine après la défaite concédée face au Racing, les Toulousains n’ont pas voulu laisser passer leur chance ce samedi. Le jeune deuxième-ligne Emmanuel Meafou a inscrit le premier des cinq essais stadistes après seulement quelques minutes de jeu.

Si les Perpignanais ont su se révolter et passer devant grâce à deux essais de Lemalu et Mathieu Acebes, un essai de Selevasio Tolofua et le jeu au pied de Tim Nanai-Williams ont permis à Toulouse de rentrer aux vestiaires sur un score de parité (15-15, 40e).

Le second acte va rapidement tourner en faveur des locaux grâce à l’expérience de Maxime Médard Un essai de celui qui fêtera ses 35 ans le 16 novembre, et une transformation de son buteur samoan ont porté le coup de grâce à l’USAP qui ne marquera plus le moindre point.

A l’inverse, Antoine Miquel et Arthur Bonneval ajouteront deux derniers essais pour offrir le point de bonus défensif à Toulouse. Le Stade possède trois longueurs d’avance sur Bordeaux-Bègles au terme de cette 10e journée de Top 14. Perpignan reste dernier du classement à égalité avec Biarritz, battu à Pau (33-21).

Lyon retrouve Bastareaud et se relance

Mathieu Bastareaud n’a pas marqué d’essai mais le troisième-ligne a rejoué après dix mois d’absence et cela constitue déjà une superbe nouvelle pour son club du LOU.

"Je suis très content d’être de retour. Personnellement, c’est juste ça, s’est réjoui l’international tricolore de 33 ans. Dix mois c’est très long. Parfois on peut douter mais heureusement que j’ai bien été entouré par ma famille, mes proches et le club. Je suis juste très content de pouvoir rejouer au rugby."

En prime, le club lyonnais a signé une belle victoire face à Castres (30-23). Privée de Baptiste Couilloud, retenu en bleu, l’équipe entraînée par Pierre Mignoni a bâti son succès au pied avec six pénalités et une transformation de Léo Berdeu.

Le jeune demi d’ouverture de 23 ans y est également allé de son essai personnel au retour des vestiaires (27-6, 41e). Le LOU s’est fait peur après la pause mais a su résister malgré le gros sursaut castrais mené par Ben Botica (18 points dont un essai). Après deux défaites consécutives face au Stade Français et Montpellier, Lyon s’est relancé et reste à la troisième place du Top 14.

Montpellier s’offre Paris

Et justement, les deux derniers bourreaux du club rhodanien s’affrontaient dans l’Hérault. Après un début de saison compliqué, Montpellier a enchaîné ce samedi un troisième succès consécutif face au Stade Français (27-31), le deuxième à l’extérieur. Après avoir gagné sur la pelouse du Racing puis dominé Lyon à la maison, le MHR est cette fois venu à bout de Parisiens trop juste dans le final.

Les hommes de Philippe Saint-André ont réussi à remonter quatre essais inscrit avant l’heure de jeu (27-12, 60e) pour l’emporter à l’arrachée. D’abord grâce aux six pénalités de Louis Foursans-Bourdette, puis aux deux autres d’Anthony Bouthier et un dernier essai de Julien Tisseron transformé par l’arrière international à dix minute du terme. Un succès précieux qui entretien la bonne dynamique des Héraultais et leur permet de passer quatrième du classement en profitant de la défaite du Racing à Brive (12-10). Le suspense reste entier en tête du championnat avec seulement quatre points d’écarts entre Lyon, troisième avec 26 pts, et les Brivistes neuvième avec 21 points en dix matchs.