Racing: Juan Imhoff vers la prolongation

INFO RMC Sport - L’ailier international argentin Juan Imhoff, que l’on disait proche d’un départ en fin de saison, devrait finalement prolonger son contrat au Racing.



C’est ce que l’on appelle un retournement de situation. Alors que son avenir au Racing 92 paraissait incertain voilà quelques semaines, Juan Imhoff est bien parti pour rempiler. Ses dirigeants n’étaient pas sûrs de le prolonger mais l’ailier international argentin, libre dans quelques mois, lui, n’a jamais caché son désir de signer un nouveau contrat. Et il a été entendu.

Car selon les informations de RMC Sport, Imhoff (33 ans, 37 sélections) est sur le point de rempiler au Racing, qui verra partir plusieurs éléments importants en fin de saison, dont Teddy Thomas et Kurtley Beale pour les lignes arrières, ainsi que Teddy Baubigny, George-Henri Colombe et Yoan Tanga devant. Onze ans après avoir posé ses valises en France, Imhoff, très attaché à son club, sera toujours là dans les mois à venir.

Des recrues visées

Par ailleurs, la formation des Hauts-de-Seine s’active aussi pour recruter de nouveaux éléments. Le Fidjien Asaeli Tuivuaka est notamment en discussions avancées. Le champion olympique de rugby à VII, l’été dernier à Tokyo, évolue depuis quelques mois au sein de la formation italienne des Zèbres. Le profil de celui que l’on surnomme "le Tank" intéresse grandement le staff francilien.

Enfin, comme évoqué par nos confrères du Midi Olympique et la presse sud-africaine depuis quelques jours, le Racing suit de près l’arrière international sud-africain Warrick Gelant (26 ans, 9 sélections) pour remplacer Kurtley Beale. Selon nos informations, les discussions avancent bien mais d’autres formations aimeraient aussi s’attacher les services du joueur des Stormers, né à Knysna. SARugbymag évoquait une offre du Racing à hauteur de 450 000 € la saison (7,7 millions de rands). Voilà quinze jours, son entraineur John Dobson était "convaincu à 90% qu'il resterait". C’est désormais moins sûr… En cas de départ au Racing, Warrick imiterait son compatriote Trevor Nyakane récemment arrivé au Plessis-Robinson et qui a disputé son premier match avec les Ciel et Blanc contre Toulouse samedi dernier.