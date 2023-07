Rugby: Clermont confirme ne plus avoir "d'engagement" avec Mohamed Haouas

L'ASM Clermont a confirmé ne plus être en contrat avec Mohamed Haouas, qui va évoluer la saison prochaine à Biarritz.

Condamné vendredi à neuf mois de prison ferme pour "violences aggravées" après avoir écopé fin mai d'un an ferme pour violences conjugales, Mohamed Haouas n'est plus engagé avec Clermont, a confirmé le club auvergnat samedi. Comme rapporté vendredi par RMC Sport, l'ancien pilier du XV de France et de Montpellier va évoluer à Biarritz en Pro D2.

L'ASM Clermont Auvergne (Top 14), avec qui l'ancien pilier de Montpellier avait signé un contrat de trois ans à compter du 1er juillet, "confirme que Mohamed Haouas ne portera pas les couleurs du club" la saison prochaine, précise-t-il. "Il n'existe plus d'engagement entre le pilier droit montpelliérain et le club clermontois", ajoute sans plus de détails le communiqué, publié dans la nuit de vendredi à samedi.

Haouas dans l'attente pour sa peine de prison

Mohamed Haouas (29 ans, 16 sél.), a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Montpellier à dix-huit mois de prison, dont neuf ferme, pour des "violences aggravées" commises il y a près de 10 ans, une décision à laquelle son avocat, Me Gallix, a décidé de faire appel afin d'éviter la prison à son client.

Il a expliqué espérer ainsi que Mohamed Haouas puisse d'abord purger sa peine de prison ferme sous une forme aménagée (bracelet électronique ou libération conditionnelle parentale), le temps que la cour d'appel se prononce, ce qui pourrait prendre deux ans.

La signature de Mohamed Haouas à Biarritz fait suite à celle enregistrée vendredi du centre international anglais Jonathan Joseph (32 ans, 54 sél.). Elle intervient au moment où la vente du BO, en discussion depuis des mois avec l'homme d'affaires limougeaud Romain Détré, a capoté faute de signature de l'accord de principe entre les deux parties.