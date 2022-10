Stade Français : Labit et Ghezal ont donné leur accord

Laurent Labit, en charge de l’attaque des Bleus, et Karim Ghezal, co-responsable des avants français, ont donné leur accord verbal aux dirigeants du Stade Français pour devenir respectivement directeur sportif et entraineur en chef du Stade Français, mais ils n’ont pas encore signé leur contrat qui prévoit un bail de trois ans à partir de 2024. Ils pourraient cependant arriver plus tôt que prévu puisque le départ de Gonzalo Quesada l’été prochain a été déjà été acté par les dirigeants.

Il n’ont pas encore signé la proposition contractuelle qu’ils ont reçue la semaine dernière, mais ce n’est plus qu’une question de jours. Laurent Labit et Karim Ghezal vont bien s’engager officiellement très prochainement en faveur du Stade Français. L’entraineur de l’attaque des Bleus, sacré avec Castres et le Racing 92, et le co-entraineur des avants, passé auparavant par Lyon au sein de l’encadrement de Pierre Mignoni, ont donné leur accord aux dirigeants parisiens à leur retour de Miami, vendredi. Les discussions sont devenues encore plus concrètes depuis une dizaine de jours et elles ont fini par aboutir. Le sélectionneur Fabien Galthié en aurait d’ailleurs a été informé ces dernières heures.

Comme indiqué vendredi par RMC Sport, Labit sera le directeur du rugby du Stade Français alors que Ghezal occupera le poste d’entraineur en chef après la Coupe du monde. Le premier est en fin de contrat fin 2023 du côté de la FFR, alors que le contrat du second s’achèvera en juin 2024. Quand vont-ils arriver ?

Dans la presse, le propriétaire suisse du Stade Français Hans-Peter Wild a clairement évoqué l’échéance de 2023, un an avant la fin du bail de l’Argentin Gonzalo Quesada. "Gonzalo reste à la barre jusqu’à la fin de la saison et ensuite, il quittera le club, indique Wild à nos confrères du Midi Olympique ce lundi. Nous sommes tombés d’accord là-dessus. Si Laurent Labit et Karim Ghezal s’engagent alors avec nous, j’en serais ravi parce que ce sera une manière d’élever le niveau de professionnalisme du Stade Français. Qu'avons-nous accompli en cinq ans ? On a injecté des tonnes d'argent et on n'a rien gagné."

Quesada : "La pire semaine que j'ai vécue depuis que j'entraîne"

Contractuellement, la proposition émise par Paris prévoirait bien un bail de trois saisons mais à partir du 1er juillet 2024 selon nos informations. Le flou demeure donc sur ce point et les discussions devraient s’intensifier avec la Fédération pour une libération anticipée de Ghezal après le Mondial. Quesada, de son côté, a forcément mal vécu les derniers jours. "J'ai appris par vous (les journalistes) qu'il y avait déjà un plan en place pour l'avenir, disait-il samedi soir après la large victoire contre Perpignan à Jean-Bouin. Mais ça, c'est normal. Ça fait bizarre de l'apprendre par la presse, ça fait mal. En lisant, j'ai été surpris. (…) Je mets de l'eau dans mon vin. Mais franchement, je vais avoir besoin de beaucoup de vin pour avaler tout ça. J'ai eu des semaines difficiles mais comme celle-là... C'est la pire que j'ai vécue depuis que j'entraîne. C'était dur."



Cinquième du Top 14 après six journées avec trois victoires et autant de défaites, le club de la Capitale est dans les clous d’un point vue purement sportif. Mais, cette révolution en interne, devrait forcément laisser des traces dans la vie quotidienne du Stade Français… "Je ne bosse que pour les joueurs et pour l'institution, soulignait Quesada ce week-end. Si les joueurs pensent que j'ai raison et qu'ils veulent continuer, on va continuer. Je pense que c'est plus propre de finir la saison que de partir. Même si là, ça va être très difficile."