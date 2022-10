Stade Français: Labit et Ghezal proches d’un accord

Laurent Labit, entraineur de l’attaque des Bleus, et Karim Ghezal, co-entraineur des avants français, sont très proches d’un accord avec le Stade Français. Ils arriveraient fin 2023 ou en 2024, respectivement en tant que directeur du rugby et entraineur en chef.

La révolution se prépare au Stade Français. Depuis plusieurs semaines, le président suisse Hans-Peter Wild a lancé les grandes manœuvres en coulisses. Le propriétaire du club parisien, lassé des résultats décevants de ces dernières saisons, entend bâtir une nouvelle ère du club à moyen terme. Avec des profils bien identifiés pour prendre les rênes de l’équipe.

La cible prioritaire se nomme Laurent Labit (54 ans). L’entraineur de l’attaque du XV de France, arrivé en 2019 dans le staff de Jacques Brunel puis celui de Fabien Galthié, est le choix numéro 1. La rumeur agite d’ailleurs le monde du rugby depuis quelques semaines. En coulisses, les discussions sont devenues de plus en plus concrètes, et encore plus cette semaine.

L’ancien co-manager de Castres et du Racing, avec qui il a été sacré dans les deux cas, n’a pas encore officiellement annoncé son départ au sélectionneur ni au président de la FFR Bernard Laporte. La semaine prochaine pourrait être la bonne. Il lui avait en revanche indiqué avoir été contacté par des formations du Top 14, le Stade Français donc, ainsi que Brive. La tendance lourde était bel et bien à un retour en club après le Mondial français, à condition d’obtenir les garanties qu’il réclamait, notamment quant à la constitution de son staff. Les derniers jours n’ont fait que confirmer ce scénario.

Rentré ce vendredi des Etats-Unis, où il a passé quelques jours avec Karim Ghezal pour rencontrer différents acteurs du sport sur place, Labit est très intéressé. Et selon les informations de RMC Sport, il est très proche de trouver d’un accord avec les dirigeants parisiens. Il devrait s’engager en tant que directeur du rugby. Labit ne viendrait évidemment pas seul.

Labit directeur du rugby, Ghezal entraineur chef

Ghezal, ancien adjoint de Pierre Mignoni à Lyon, devrait bien le suivre. Lui aussi est très bien parti pour s’engager officiellement dans les jours à venir. L’ancien deuxième ligne, âgé de 41 ans, occuperait le rôle d’entraineur en chef. Un poste qui correspondrait à ses attentes. "Oui aujourd’hui je suis sollicité en France et à l’étranger, pour des postes un peu différents dans le management, en étant numéro 1 ou numéro 1 bis", avouait-il à RMC Sport le mois dernier.

Quand pourraient-ils arriver ? Fin 2023 ou au 1er juillet 2024 ? Le président Wild, qui a reconnu des contacts, a fait le point sur ce dossier dans un entretien à nos confrères de L’Equipe vendredi soir. "S'ils viennent, je dis bien 'si', ils n'arriveront qu'en décembre 2023, a-t-il indiqué. Tout est très clair avec Gonzalo (Quesada, sous contrat jusqu’en 2024). Il est notre directeur sportif pour cette saison et notre objectif est de disputer la phase finale. J'ai confiance en lui. Si Labit et Ghezal nous rejoignent, Gonzalo Quesada quittera le club quoi qu'il advienne, même en cas de qualification. Mais cette hypothèse est encore trop prématurée."

Sans doute plus pour très longtemps… Quant à une arrivée dès le mois de décembre 2023 pour Ghezal, il faudra trouver un accord avec la Fédération puisque son contrat s’achève quelques mois plus tard, en juin 2024.