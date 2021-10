Stade Français: Lester Etien devrait prolonger

L’ailier Lester Etien devrait toujours porter les couleurs du Stade Français la saison prochaine. Victime d'une rupture d'un tendon d'Achille en avril, il n'a pas encore rejoué.

L’aventure est en passe de continuer pour Lester Etien à Paris. Arrivé en 2018 au Stade Français en provenance de Massy, l’ailier polyvalent devrait prochainement signer un nouveau contrat de deux ans. Le dossier est bien avancé. Suivi par plusieurs autres clubs du Top 14, le joueur de 26 ans souhaite rempiler avec le club parisien.

Il n'a pas rejoué depuis sa blessure en avril

Une bonne nouvelle pour les deux parties, et notamment pour Lester Etien, qui n’a plus rejoué depuis plusieurs mois. Il a en effet été victime d'une rupture d'un tendon d'Achille en avril dernier et n’a pas encore lancé sa nouvelle saison avec le Stade Français. Avant sa blessure, il était l’un des éléments les plus utilisés avec 19 rencontres, dont 18 comme titulaire, la saison dernière. Son retour devrait intervenir désormais rapidement.

L’équipe entrainée par Gonzalo Quesada a par ailleurs annoncé, en début de semaine, la prolongation du jeune et prometteur ouvreur Léo Barré (19 ans) jusqu’en 2025, héros du week-end parisien après avoir passé le coup de pied de la gagne samedi à Perpignan (22-23) lors de la septième journée de Top 14.