Stade Toulousain: Antoine Dupont n'est plus suspendu!

Expulsé face à l’Afrique du Sud, le capitaine et demi de mêlée du quinze de France et du Stade Toulousain Antoine Dupont a vu sa suspension être réduite. Il est d’ores et déjà disponible pour affronter Perpignan samedi en Top 14 et pour les débuts de la Coupe d’Europe la semaine suivante.

Antoine Dupont avait écopé du premier carton rouge de sa carrière face à l’Afrique du Sud à Marseille, le 12 novembre dernier. Pour être entré involontairement en contact avec l’ailier sud-africain Cheslin Kolbe, alors en l’air, lequel était retombé sur la tête, le capitaine français avait vu Wayne Barnes brandir le rouge. Et la commission de discipline lui infliger quatre semaines de suspension la semaine suivante (huit semaines, réduites de moitié pour comportement, excuses et casier disciplinaire vierge).

Qualifié pour les débuts en Champions Cup

Absent face au Japon et lors du déplacement au LOU ce week-end, Dupont et le Stade Toulousain ont néanmoins décidé de faire appel. Par visio-conférence il a été entendu lundi dernier par un comité indépendant présidé par l’avocat anglais Christopher Quinlan, Nigel Hampton KC, le président du comité judiciaire de la NZRU (Fédération Néo-Zélandaise) et président du comité judiciaire de la SANZAAR (qui regroupe les fédérations sud-africaine, néo-zélandaise, australienne et argentine), tous deux avocats de la couronne et Adam Casselden, l’ancien président du comité d’examen des fautes de la SANZAAR.

Ce comité indépendant a donc décidé de réduire la suspension d’Antoine Dupont. De quatre semaines, celle-ci passe à deux. "Le Comité d’appel a conclu que sa conduite méritait un point d’entrée inférieur et, avec une réduction appropriée pour l’atténuation, a imposé une sanction de deux semaines", dans un communiqué. Dupont pourra donc prendre part au match face à Perpignan samedi et au premier match de Champions Cup du Stade Toulousain, un déplacement à Limerick pour y affronter le Munster, le dimanche 11 décembre (16h15). En son absence et celle des internationaux, et en comptant les doublons, le Stade Toulousain reste sur deux défaites à Bayonne (avec bonus) et à Lyon, ainsi qu’un match nul à domicile contre le Stade Français.