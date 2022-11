Stade Toulousain: Dupont fait appel de sa suspension de quatre semaines

Antoine Dupont, exclu avec le XV de France contre l'Afrique du Sud (30-26) pour un geste dangereux sur Cheslin Kolbe, a fait appel de sa suspension de quatre semaines.

Le demi de mêlée et capitaine du XV de France Antoine Dupont (26 ans) a fait appel de la durée de sa suspension de quatre semaines après son carton rouge reçu contre l'Afrique du Sud (30-26) le 12 novembre à Marseille, a indiqué l'organisateur des tests d'automne, samedi dans un communiqué.

"Le demi de mêlée français Antoine Dupont a déposé un recours suite à l'audience du mardi 16 novembre 2022, au cours de laquelle il a été sanctionné", et l'"appel porte sur la durée de la suspension", informe Autumn Nations Series.

Une sanction déjà réduite de moitié

Antoine Dupont "assistera à l'audience d'appel devant un comité indépendant", précise l'instance. Le demi de mêlée des Bleus et du Stade Toulousain passera devant la commission d’appel de World Rugby ce lundi soir. Il a déjà manqué France-Japon (35-17) et ne sera pas du déplacement à Lyon en Top 14. Dupont pourrait aussi manquer la réception de Perpignan le 3 décembre et la première journée de Coupe d’Europe sur la pelouse du Munster le 11 décembre, s'il n'obtient pas gain de cause.

Le Toulousain avait été exclu pour avoir déstabilisé en l'air l'ailier sud-africain Cheslin Kolbe. Une faute passible en théorie de huit semaines de suspension, mais réduite de moitié en raison de son casier vierge et de ses excuses.