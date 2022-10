Stade Toulousain: Jaminet touché à la cheville contre Brive, inquiétude pour le XV de France

Lors de la large victoire du Stade Toulousain à Brive samedi (45-7), Melvyn Jaminet a été contraint de céder sa place après avoir été touché à la cheville. Une mauvaise nouvelle pour le XV de France, en vue de la tournée d'automne.

L'arrière international de Toulouse Melvyn Jaminet est sorti blessé à la 14e minute du match de Top 14 contre Brive, samedi, touché à la cheville gauche, à trois semaines du début de la tournée d'automne du XV de France. Le buteur de l'équipe de France a été plaqué à la réception d'une chandelle. Grimaçant, il a rejoint le vestiaire toulousain, remplacé par l'Argentin Juan Mallia, avant de réapparaître quelques minutes plus tard sur le banc de touche avec une poche de glace sur sa cheville gauche.



Jaminet devra passer des examens pour connaître la nature exacte de sa blessure et son indisponibilité. Lors de la tournée d'automne, les Bleus de Fabien Galthié vont affronter l'Australie (5 novembre), l'Afrique du Sud championne du monde (12 novembre) puis le Japon (20 novembre).

Toulouse prend le large

Toulouse a parfaitement assumé samedi son statut de leader du Top 14 en terre briviste (45-7) à l'issue d'un match d'ouverture de la 7e journée à sens unique marqué d'abord par l'efficacité visiteuse avant un contrôle total du jeu après la pause. Le plein de points et de confiance côté toulousain, à comparer avec la panne sèche côté briviste pour la deuxième fois de rang après le sévère 47-0 ramené le week-end dernier de Toulon, tel est le bilan de la rencontre.



Hormis la touche et la mêlée par séquences, les hommes d'Ugo Mola ont tout maitrisé, ne cédant qu'une seule fois à une minute du terme sur un essai de Sammy Arnold, le centre irlandais d'un CAB inquiétant. Avant cela, les rouge et noir ont fait preuve d'un réalisme insolent pour creuser l'écart en deux temps lors d'un premier acte finalement équilibré, avec pas mal de turnovers. Et comme souvent, c'est Antoine Dupont qui a débloqué le compteur en prenant de vitesse Thomas Laranjeira après un coup de pied à suivre... d'Anthony Jelonch survenant d'une action confuse (14).

La botte précieuse de Ramos

Avant la pause, l'Australien Richie Arnold a doublé le capital toulousain en interceptant une passe de l'Irlandais Stuart Olding, avant de filer entre les poteaux (14-0). Les Corréziens ont paru plombé par ces deux coups du sort au retour des vestiaires, ne parvenant plus à inquiéter un Stade sûr de son rugby et clinique grâce à un drop de Thomas Ramos (56) avant que les débats ne tournent à la démonstration après l'heure de jeu avec des entrants incisifs.



Julien Marchand a servi à hauteur Thibaud Flament pour une course gagnante sur 15 mètres (61), puis Arthur Retière s'est échappé dans un style "Dupontesque" (73) avant que l'opportuniste Matthis Lebel ne porte la marque toulousaine à 38-0 une minute plus tard, le troisième essai visiteur du jour à zéro passe. Après l'essai pour l'honneur de Sammy Arnold, Toulouse a tenu à finir sur une bonne note, Retière franchissant la ligne briviste pour la sixième fois.