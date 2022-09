XV de France: les adjoints de Galthié sur le départ après 2023 ?

Si Fabien Galthié poursuivra sa mission jusqu’en juin 2028, l’avenir de ses adjoints en sélection est de plus en plus incertain après la Coupe du monde 2023. Ils ne sont pas insensibles aux sollicitations des clubs.



Ils seront tous au Stade de France en ce 8 septembre 2023. Sur la pelouse ou dans les tribunes, Fabien Galthié et ses adjoints dirigeront le XV de France en ouverture de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande. Le match que l’ensemble du rugby français attend avec une impatience non dissimulée. Celui qui doit surtout lancer les Bleus dans la compétition pour viser un premier titre mondial quelques semaines plus tard, le 28 octobre exactement, toujours à Saint-Denis. Au quotidien, ils ne pensent qu’à ça. Ou presque... Car les entraîneurs français s’interrogent, essentiellement en dehors des périodes de rassemblement, sur leur avenir à moyen et long terme.

Il est acquis du côté de Marcoussis que le sélectionneur Fabien Galthié, d’ores et déjà prolongé, continuera l’aventure jusqu’en juin 2028. "C’était une évidence au vu des résultats, déclarait Bernard Laporte à RMC Sport en juillet dernier après la tournée au Japon. Il a tout changé, il faut dire les choses comme elles sont. Quand je dis 'il', c’est parce que Fabien est à la tête de ce staff mais les récompenses doivent revenir à tous les membres de cet encadrement. Tout le monde y contribue. Fabien est le patron du staff, c’est le chef, et il le fait bien. Il mérite d’être reconduit. Ça a donné un élan positif, même pour beaucoup de joueurs qui se plaisent à ses côtés. La prolongation de ses adjoints ? Il faut le faire maintenant. Nous sommes à un an de la Coupe du monde et je comprends tout à fait que des entraîneurs soient contactés, c’est tout à fait logique. Ils ont envie de savoir de quoi demain sera fait. C’est la bonne période pour commencer à bâtir le staff après la Coupe du monde 2023."

En coulisses, les discussions n’ont pourtant pas franchement avancé. Au contraire. L’entraîneur de l’attaque Laurent Labit sera en fin de contrat en 2023 alors que Karim Ghezal et William Servat, co-entraîneurs des avants sont liés jusqu’en 2024, tout comme l’Anglais Shaun Edwards, responsable de la défense. Quant à Thibault Giroud, le directeur de la performance, il s’est déjà engagé au Racing 92 pour après la Coupe du monde (où il travaillera aux côtés de Stuart Lancaster). Tous ont été concrètement sollicités par des clubs. Et tous sont aujourd’hui en pleine réflexion. "On a discuté avec Fabien après le Tournoi, c’était un bon moment, nous expliquait Karim Ghezal voilà deux semaines. On ne l’a pas fait durant la tournée (de juillet) puisque nous étions concentrés sur le sportif. Depuis, j’ai été sollicité. On y réfléchit, peut-être que lui aussi y réfléchit de son côté". L’ancien Lyonnais reconnaît avoir été approché "en France et à l’étranger, pour des postes un peu différents dans le management, en étant numéro 1 ou numéro 1 bis".

Des clubs intéressés et un contexte incertain à la FFR

Aucun des adjoints n’a encore donné de réponse ferme aux formations intéressés. Ni annoncé au sélectionneur un éventuel futur départ pour le moment. D’ici la fin de l’année, on devrait cependant y voir plus clair. Selon les informations de RMC Sport, la tendance est aujourd’hui à des départs après la Coupe du monde 2023. La perspective de retourner en club avec de larges responsabilités est séduisante même si rien n’est encore bouclé. Le profil de Laurent Labit, le plus expérimenté des adjoints, plaît beaucoup. L’ancien co-manager de Montauban, Castres et du Racing, sacré à deux reprises dans le Tarn puis dans les Hauts-de-Seine, serait bien parti pour rebasculer en Top 14 et ainsi clôturer une aventure entamée quelques mois avant la Coupe du monde 2019 au Japon dans l’encadrement de Jacques Brunel.

Le contexte extra-sportif agité n’arrange rien puisque l’avenir de Bernard Laporte à la FFR est désormais incertain. Lors du procès 'Laporte-Altrad' qui s’est achevé la semaine dernière, le parquet a requis contre le président de la Fédération trois ans de prison, dont un ferme, mais aussi une interdiction de deux ans d’exercer toute fonction en lien avec le rugby, même bénévolement, en demandant à que ces peines d'interdiction soient assorties de l'exécution provisoire. Concrètement, si la présidente du tribunal Rose-Marie Hunault suivait ces réquisitions dans son verdict rendu le 13 décembre prochain, Laporte devrait aussitôt quitter ses fonctions. Et au sein du staff, on s’interroge sur les répercussions que cela pourrait avoir sur l’avenir sportif de ce XV de France et les situations personnelles de chacun. Ce 8 septembre 2023 est finalement bien loin…