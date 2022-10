XV de France: l'ombre d'un doute pour l'avenir de Fabien Galthié après 2023

Si la prolongation de Fabien Galthié a été officialisée dès le mois de mars, le sélectionneur des Bleus sera-t-il vraiment toujours aux commandes après la Coupe du monde 2023 ? Le doute existe en coulisses. L’avenir du président de la FFR Bernard Laporte, qui dépendra du verdict judiciaire rendu le 13 décembre, peut-il tout changer ?

C’était le 23 mars dernier à Jean-Bouin. Lors d’une conférence de presse organisée dans la foulée du Grand Chelem du XV de France, quatre jours plus tôt et un succès contre l’Angleterre, la prolongation de Fabien Galthié était officialisée.

Le sélectionneur, assis entre le Directeur général du Stade Français Thomas Lombard et l’ancien président du club parisien Max Guazzini, savourait son plaisir. "Je n’étais pas pressé, je suis très heureux, très épanoui dans cette mission, disait-il après avoir versé quelques larmes en revisionnant les images des cinq victoires de l’hiver. Mais je suis très honoré que Bernard Laporte ait pris le soin de l’annoncer et le partager. Je le remercie de la confiance, c’est un grand président, je me dirais même qu’il a une posture de roi."

Auréolé de son sacre dans le Tournoi des VI Nations, Galthié allait poursuivre cette mission, qu’il qualifie régulièrement de "sacrée", jusqu’à la Coupe du monde 2027 en Australie. Et même quelques mois de plus encore. "Tout est carré, ce sera jusqu’en 2028", nous précisait Laporte en juillet dernier après la tournée estivale des Bleus au Japon. Fabien Galthié a-t-il réellement paraphé ce nouveau contrat dans la foulée de l’officialisation ? Plusieurs sources en doutent fortement. Ce devait pourtant être rapidement fait ("dans les jours à venir") si l’on se réfère à ce que disait Galthié à l'époque.

La prolongation de Galthié n’a d’ailleurs jamais été évoquée en comité directeur, les PV disponibles sur le site de la FFR l’attestent. Et un certain flou entoure la question en interne. A la Fédération, on assure que l’accord total est toujours d’actualité. La preuve, l’ancien demi de mêlée international réfléchit à la constitution de son futur nouveau staff après 2023.

Laurent Labit et Karim Ghezal, respectivement entraineur de l’attaque et co-responsable des avants, rejoindront le Stade Français dans la foulée de la Coupe du monde. Les deux techniciens ont donné leur accord au club parisien, comme indiqué lundi par RMC Sport et signeront leur contrat la semaine prochaine, selon nos informations, avant le début du rassemblement pour la tournée de novembre (les joueurs arriveront les 23 et 24 octobre au CNR). Pour William Servat, que l’on dit suivi par des clubs, c’est l’inconnu alors que le responsable britannique de la défense Shaun Edwards, personnage un peu à part dans cet encadrement, devrait rempiler.

Laporte-Galthié, un destin encore lié ?

Concernant Galthié, le contexte judiciaire incertain peut-il cependant tout changer ? Trois semaines avant les élections fédérales de 2020, il avait publiquement rappelé les liens qui l’unissent à celui qui l’avait nommé capitaine, sans écarter une possible démission. "Depuis 20 ans, mon destin est lié à celui de Bernard (Laporte), c’est un fait, avouait-il dans les colonnes du Midi Olympique voilà deux ans. Un lien très fort existe entre nous. Il m’a fait confiance pour remettre l’équipe de France sur le bon chemin. Il m’a nommé pour cela. La question ne se pose pas aujourd’hui, elle pourrait se poser après les élections." Et se répéter cet hiver dans un contexte différent.

Car le 13 décembre prochain, le tribunal correctionnel de Paris rendra son verdict dans le procès "Laporte-Altrad". Dans ses réquisitions, le parquet a réclamé des peines de prison (dont un an ferme) mais aussi l’interdiction de toute fonction, même bénévole, en lien avec le rugby, et ce avec une exécution provisoire. En cas de départ forcé de Laporte dans désormais moins de deux mois, que ferait Fabien Galthié ? Comme d’autres à Marcoussis, l’ancien international ne pensait visiblement pas, voilà quelques mois, que l’affaire allait évoluer de cette manière, avec des réquisitions aussi lourdes.

Pourrait-il vraiment s’en aller plus rapidement que prévu ? A défaut d’un retour dans un club de Top 14, qu’il écarterait, pourrait-il finalement se laisser tenter par une grosse offre venue d’une franchise japonaise ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer mais l’hypothèse d’un départ ne serait pas farfelue selon plusieurs sources. Depuis la fin du procès, Galthié ne s’est pas exprimé sur le sujet. Et en privé, il ne se serait pas non plus très bavard sur le sujet. Nul doute que le sujet reviendra en marge de la tournée de novembre…