Top 14: Azéma remplace officiellement Collazo à Toulon

C'est officiel: comme annoncé par RMC Sport dans la matinée, Franck Azéma est le nouveau manager général de Toulon. Libre depuis son départ de Clermont (au terme d'un long bras de fer), le technicien succède à Patrice Collazo. Ce dernier a quitté ses fonctions après la lourde défaite face à La Rochelle (39-6), alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2025.

"Retrouver très vite le chemin de la victoire"

"Je suis très heureux d’accueillir Franck Azema, manager de grande qualité, doté d’une expérience importante du rugby français, salue Bernard Lemaitre dans un communiqué. Il a démontré ses compétences et obtenu des résultats probants durant ces années passés à l’ASM Clermont-Auvergne et à l’USA Perpignan. Notre ambition commune sera de retrouver très vite le chemin de la victoire et du succès, en Top 14 comme en Coupe d’Europe."

Franck Azéma avait été fortement pressenti à Montpellier quelques mois plus tôt. Il avait alors demandé la suspension de son contrat clermontois, processus le poussant à s'éloigner des terrains, le temps d'exercer en tant que consultant TV. Présenté aux joueurs ce jeudi, il le sera à la presse ce vendredi.