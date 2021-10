Toulon: Azéma va succéder à Collazo

Info RMC Sport - L’ancien manager de Clermont Franck Azéma va s’engager à Toulon pour succéder à Patrice Collazo. Un accord a été trouvé entre les deux parties.



Fin du (maigre) suspense. Comme évoqué depuis mardi par RMC Sport, Franck Azéma était en pole position pour succéder à Patrice Collazo qui a quitté ses fonctions de manager sportif du RCT. En coulisses, les discussions se sont intensifiées. Mercredi, le technicien de 50 ans était d’ailleurs arrivé dans Var.



Selon nos informations, Azéma, l’ancien homme fort de Clermont, va bel et bien lui succéder pour prendre les rênes du staff varois dans les heures à venir. C’est désormais une certitude. Un accord a été trouvé entre les deux parties.

Onze ans à l'ASM

Il va parapher son contrat au RCT dans les heures à venir avant une officialisation de Toulon dans la foulée. Après un très long bras de fer avec son ancien club, Azéma, libre de s’engager où il le souhaite, s’apprête à retrouver un banc de touche, lui qui n’a connu que l’USAP et surtout l’ASM pendant onze ans.



Pressenti à Montpellier voilà quelques mois, suite à sa demande de libération de contrat, il avait avait dû faire une pause forcée et patienter dans un rôle de consultant télé. Il va désormais rebondir sur la Rade, chez le 13e du Top 14. Et comme un joli clin d’œil, Azéma retrouvera le stade Marcel-Michelin la semaine prochaine, mais cette fois avec le survêtement du RCT.