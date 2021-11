Top 14: Bastareaud confie sa joie de retrouver les terrains, dix mois après

Dix mois après son dernier match en Top 14, Mathieu Bastareaud a retrouvé les pelouses du championnat de France face à Castres (victoire du LOU 30-23) avec un plaisir et un soulagement non dissimulés.

Lyon a su rebondir après deux défaites en déplacement, en s’imposant contre Castres (30-23). Mais l’événement de cette journée, c’était le retour à la compétition de Mathieu Bastareaud. Victime d’une rupture du tendon du quadriceps gauche au cours d’un match face à Brive en décembre 2020, le troisième ligne avait rechuté en août, en amical face à Clermont, "sur une action anodine", alors qu’il avait repris en juillet. Le temps de se faire une fracture du quatrième métacarpien de la main droite. "C’est frustrant, mais je n’ai plus 20 ans, à ruminer, il fallait que je passe à autre chose", a confié l’ancien trois-quarts centre des Bleus.

Les doutes de Bastareaud

C’est donc mû par une motivation énorme et des "fourmis dans les jambes" que Mathieu Bastareaud a retrouvé les pelouses du Top 14 ce week-end, réalisant 80 minutes de belle facture.

"Les mecs, je les connais, cela fait quelque temps que j’ai réintégré le collectif, ça me manquait de préparer le match, la pression qui monte, l’odeur de transpiration dans les vestiaires, a-t-il confié en conférence de presse. Je suis très content d’être de retour. Dix mois, c’est très long. Parfois on peut douter. Heureusement, j’ai bien été entouré par ma famille, mes proches, et le club. Je suis juste content de pouvoir rejouer au rugby."

Diminués par l'absence de neuf joueurs retenus en sélection et les blessures des ouvreurs Jean-Marc Doussain et Limo Sopoaga, les Lyonnais ont su mettre fin à une série de six défaites contre Castres, leur bête noire. Grâce à des avants conquérants en première période et grâce aussi à leur ouvreur et buteur, Léo Berdeu, auteur de 25 points (1 essai, une transformation, six pénalités). Ce cinquième succès de la saison leur permet de passer devant leurs adversaires et de pointer à la troisième place du classement, avec 26 points, alors que Castres recule au septième rang.