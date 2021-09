LOU: nouveau coup dur pour Bastareaud, opéré lundi

Mathieu Bastareaud sera absent de nombreuses semaines après une blessure au 4ème métacarpe de la main droite. L'ancien international français s'est blessé lors d'un match de préparation du LOU.

Mathieu Bastareaud ne fera pas sa rentrée ce dimanche face à Clermont en Top 14. Touché au 4ème métacarpe de la main droite lors du seul match amical du Lou face à Clermont, vendredi dernier, il a dû se résigner mercredi à ne pas être dans le groupe de Pierre Mignoni pour l’ouverture du Top 14 alors qu’en début de semaine, il pensait pouvoir gérer la douleur, assez minime et faire le match. C’est d’ailleurs avec cette "main cassée" qu’il a joué vendredi dernier alors qu’il s’était blessé assez vite dans la rencontre.

RMC Sport confirme l’information du Progrès sur l’opération que devra finalement subir le Lyonnais. Elle sera réalisée lundi et le tiendra éloigné des terrains six semaines.

C’est un nouveau coup dur pour Mathieu Bastareaud, qui faisait une bonne préparation. Celle-ci lui servait aussi de "rééducation" après sa blessure (rupture du tendon quadricipal du genou gauche contractée le 26 décembre 2020 à Brive avec le LOU). L’opération avait été effectuée le 30 décembre par le chirurgien Bertrand Sonnery Cottet du centre Santy à Lyon.

C’est un coup dur pour le joueur mais aussi pour Pierre Mignoni, le manageur du Lou qui doit se passer de Mickaël Guillard (fracture au pied), Thibaut Regard (contusion au genou gauche) et Théo William (entorse interne du genou gauche) tandis que Noa Nakaitaci, opéré du genou en mai dernier, ne reviendra pas avant 2022.

De nombreux absents pour la reprise du Top 14

Outre ces absences, le LOU devra faire avec d’autres contrariétés pour cette entame: Josua Tuisova, est retenu aux Iles Fidli pour cause de cas contact Covid. Six internationaux français sont "interdits" de participer à la 1ère journée du Top 14 après la tournée du XV de France en raison de leur repos obligatoire: Demba Bamba, Kilian Geraci, Romain Taofifenua, Dylan Cretin, Baptiste Couilloud et Pierre-Louis Barassi. Idem pour l'Américain Joe Taufete’e. Quant à Liam Sopoaga, l'une des recrues phares, il arrivera fin septembre. Les Lyonnais débuteront leur saison à domicile contre Clermont, dimanche à 17h45