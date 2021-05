Pro D2: Biarritz dévoile son nouveau partenaire officiel, l'application de rencontre gay Grindr

Le Biarritz Olympique, club de Pro D2, a annoncé ce mercredi son nouveau partenaire officiel. Il s'agit de l'application de rencontre gay Grindr, utilisée à travers le monde. Un joli coup marketing pour le BO, qui cherche à retrouver le Top 14 depuis sa descente en en deuxième division en 2014.

Il y a une dizaine de jours, le sport français se lançait une nouvelle fois dans une campagne de communication pour lutter contre l'homophobie dans le sport. Le Top 14 et la Pro D2 jouaient le jeu en traçant des lignes arc-en-ciel sur les terrains le week-end du 15-16 mai dernier. Le Biarritz Olympique, club de rugby de deuxième division, a décidé de poursuivre dans le sillage de cette lutte de longue haleine.

Ce mercredi après-midi, le BO a annoncé l'identité de son nouveau partenaire officiel. Il s'agit de Grindr, une application de rencontre pour les gays, bis, trans et queers, utilisée à travers le monde par plusieurs millions de personnes. "Le club participe à la lutte contre l'homophobie et s'est engagé auprès de Grindr à continuer d'améliorer l'inclusion et l'acceptation au niveau de sa ligue de rugby", est-il indiqué dans le communiqué publié par Biarritz.

Une première dans le monde du marketing sportif

En plus d'afficher son soutien durable à la lutte contre l'homophobie, un sujet encore tabou dans le monde du sport et dont les campagnes de communication permettent de libérer la parole, le BO s'offre un joli coup de projecteur. Il s'agit en effet d'une première dans le monde du marketing sportif.

Les joueurs du BO présentent le nouveau partenaire officiel du club © RMC Sport

Cette arrivée comme partenaire officiel apparaît également pour Biarritz comme une belle opération financière, dont les contours n'ont pas été dévoilés. Pour le BO, cette collaboration a tout du bon coup, alors que le club vise une montée en Top 14, après être descendu en Pro D2 en 2014. Biarritz disputera d'ailleurs la demi-finale de Pro D2 face à Vannes dimanche 30 mai, avant d'espérer jouer la finale le 5 juin prochain, décisive dans la lutte pour la promotion dans l'élite.