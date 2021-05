Flocage arc-en-ciel, nouveau protocole… Comment la Ligue 1 va lutter contre l’homophobie

La 37e journée de Ligue 1 sera marqué ce dimanche par une belle initiative des clubs et de la LFP pour lutter contre l'homophobie dans le sport. Les joueurs du championnat de France porteront notamment des maillots floqués aux couleurs de l'arc-en-ciel en soutien à la cause LGBT.

A la veille de la journée mondiale contre l'homophobie prévue le 17 mai, la 37e journée de Ligue 1 marquera l'engagement de la LFP et des clubs français dans ce combat. A l'image des clubs de L2 ce samedi ou des limites des terrains en Top 14, les pensionnaires de l'élite arboreront des maillots floqués aux couleurs de l'arc-en-ciel ce dimanche.

"Pour la toute première fois en France, les clubs ont été invités à floquer les maillots de leurs joueurs de numéros colorés en arc-en-ciel, reprenant le drapeau arc-en-ciel, symbole de paix, de diversité et surtout symbole par excellence du mouvement LGBT, s'est félicité la LFP au moment d'annoncer cette initiative. À l’issue des matchs, ces maillots exceptionnels seront mis aux enchères au profit des associations de lutte contre l’homophobie partenaires de la LFP, Foot Ensemble, PanamBoyz & Girlz United et SOS Homophobie, sur la plateforme internationale MatchWornShirt."

Plusieurs autres initiatives en marge des matchs

En marge de cette 37e journée de Ligue 1, la LFP et les clubs diffuseron également un court-métrage signé bénévolement par le célèbre réalisateur Fabien Onteniente sur leurs réseaux sociaux et plateformes numériques. Avant le coup d'envoi des dix matchs du championnat de France, joueurs et arbitres se réuniront autour d'une affiche flanquée du slogan "Homos ou Hétéraos, on porte tous le même maillot". Un message repris par 32 joueurs professionnels.

Morgan Schneiderlin (Nice), Mathieu Debuchy (Saint-Etienne), Martin Terrier (Rennes), Andy Delort (Montpellier), Arkadiusz Milik (Marseille), Bruno Guimaraes (Lyon), Dylan Bronn (Metz), Jimmy Briand (Bordeaux), Thomas Mangani (Angers), Ander Herrera (PSG), Xavier Chavalerin (Reims), Gaël Kakuta (Lens), Gautier Larsonneur (Brest), Nicolas Pallois (Nantes), José Fonte (Lille), Jean-Ricner Bellegarde (Strasbourg) et plusieurs joueurs de Ligue 2 prennent position pour diffuser ce message.

Tous les officiels impliqués lors de cette journée de L1, arbitres et délégués, porteront un brassard arc-en-ciel. A défaut de flocage spécial, les entraîneurs et journalistes se verront également proposer ce brassard en bord de terrain.

Enfin, la LFP dévoilera également les résultats d’une grande enquête menée par l’association "Foot Ensemble" et le Fondaction du Football. Cette étude doit servir à analyser "les perceptions et attitudes des jeunes joueurs et joueuses" vis-à-vis de l’homosexualité dans la société en particulier dans le football.