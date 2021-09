Top 14: Biarritz se paye l’UBB pour son retour dans l'élite

Pour son retour en Top 14, le Biarritz Olympique a battu l'Union Bordeaux-Bègles (27-15) ce samedi, pour la première journée de championnat.

Le Biarritz Olympique a attendu sept ans avant de revenir en Top 14, mais les Basques n’ont pas manqué leur retour. Pour la première rencontre de la saison, ce samedi, le BO a dominé l’Union Bordeaux Bègles (27-15) en faisant la différence dès la première période, avec 17 points marqués avant la pause.

Emmenés par leur star australienne Tevita Kuridrani, titulaire, les Basques ont attendu la 19e minute pour inscrire leurs premiers points, mais ils ont ensuite déroulé. En treize minutes seulement, avec deux essais transformés et une pénalité, le BO a fait le trou pendant que l’UBB n’inscrivait que trois points sur une pénalité de Mathieu Jalibert.

Un réveil trop tardif de l'UBB

En seconde période, les Biarrots ont géré et même le carton jaune de Millar n’a pas changé la donne. L’UBB, demi-finaliste du Top 14 la saison passée, n’a pas vu le jour contre le promu basque. Il faut dire que les Bordelais comptaient quelques absents, entre les internationaux français qui ont disputé la dernière tournée en Australie (Buros, Woki et Cazeaux) et les internationaux étrangers engagés dans le Rugby Championship de l’hémisphère sud (Dweba, Petti, Cordero).

Dans une ambiance bouillante à Aguiléra, le BO a soigné son retour dans l’élite. L'UBB a réduit l'écart en fin de match avec deux essais de Roussel et Moefana qui sont arrivés trop tard, dans les six dernières minutes, pour relancer le match. La semaine prochaine, les Basques se rendront à Perpignan pour un match particulier, puisque l’USAP avait remporté la finale de Pro D2 la saison passée, justement face au Biarritz Olympique.