Top 14: Brive-Clermont reporté, comme Toulon-UBB et Racing-Pau

En plus de Racing 92-Pau et Toulon-UBB, Brive-Clermont, comptant pour la 13e journée de Top 14, a été reporté en raison de tests positifs au Covid-19. Le match était prévu dimanche.

Le "Boxing Day" du Top 14 est donc amputé de trois rencontres. Après Toulon-UBB et Racing-Pau, c'est au tour du match Brive-Clermont d'être reporté en raison de trop nombreux tests positifs au coronavirus. Le derby était initialement programmé dimanche 26 décembre à 18h, dans le cadre de la 13e journée du championnat de France.

Cette décision a été prise samedi par la Ligue nationale de rugby (LNR), en raison de la situation sanitaire au sein de l'effectif clermontois. La date de reprogrammation sera "communiquée ultérieurement", précise l'instance dirigeante.

Des horaires modifiés pour les autres matchs

La veille, au terme d'une réunion organisée en urgence dans la soirée, la LNR annonçait les reports de RCT-UBB et de Racing-Pau. En cause là aussi: des cas de contamination au Covid-19 détectés dans les rangs franciliens, palois et bordelais. Ces deux rencontres étaient programmées lundi, à 19h et 21h05.

Pour anticiper le report du match entre le RC Toulon et l'Union Bordeaux-Bègles, la Ligue et le diffuseur Canal+ avaient, plus tôt dans la semaine, décalé le match La Rochelle-LOU. Au lieu de se disputer lundi à 19h, celui-ci se déroulera à partir de 21h05.

La 13e journée de Top 14 débute dimanche à 18h avec le match Perpignan-Castres (initialement prévu à 16h). Toulouse-Stade Français est prévu à 21h05 ce même jour. Lundi, avant La Rochelle-LOU, Biarritz reçoit Montpellier à 19h.