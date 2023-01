Top 14: Clermont ne décolle pas pour la première de Christophe Urios

L'aventure de Chrisophe Urios comme entraîneur de Clermont a débuté par une défaite face à Lyon (31-14), samedi pour le compte de la 16e journée de Top 14.

Clermont a concédé une sixième défaite (34-14) en sept rencontres toutes compétitions confondues pour la première du nouveau manager Christophe Urios, samedi à Lyon, en match de la 16e journée de Top 14. Vite privés de leur capitaine, le deuxième ligne Arthur Iturria (19e), puis du talonneur Etienne Fourcade (31e), tous deux victimes d'une commotion cérébrale, les Auvergnats, qui restent collés à la dixième place du classement, ont subi face au pack adverse et souffert de la maladresse de leurs buteurs, les ouvreurs Julien Plisson (3 sur 4 face aux perches) et surtout Anthony Belleau (0/3).

Urios: "On est pas en confiance"

L'ASM n'a pu inscrire qu'un essai, par Fritz Lee qui a réduit la marque à 27-14 (67e). Ils ont également peiné pour arrêter l'ailier fidjien du LOU Rugby, Josh Tuisova, auteur notamment d'un gros travail pour offrir le deuxième essai lyonnais à son compatriote Tavite Veredamu (17-6, 39e) avant d'inscrire celui du bonus offensif à une minute de la fin (34-14, 79e). Lyon avait auparavant assuré son succès grâce à deux autres essais, inscrits en force par le pilier gauche, Sébastien Taofifenua (30e) et le 3e ligne aile, Patrick Sobela (63e).

"On a besoin d'éclaircir des choses offensivement mais aujourd’hui Lyon est meilleur que nous et mérite de gagner le match, a commenté Urios après la rencontre. On est pas en confiance, pas sûr de nos forces. On a besoin de se durcir. "

Après son succès à Pau (21-12), le 7 janvier, Lyon a ainsi enchaîné une deuxième victoire consécutive en Top 14. Grâce à ce deuxième succès bonifié de suite, le LOU Rugby (40 points) remonte provisoirement à la quatrième place, avant les autres matches du week-end. Défaits lors de leur dernière sortie à domicile, contre Brive (27-30), le 31 décembre dernier, pour le premier match sur le banc du nouveau manager corrézien, Patrice Collazo, les Lyonnais, qui accueillaient à nouveau une équipe qui venait de changer d'entraîneur, ont ainsi bien su réagir.