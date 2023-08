Top 14: comment les joueurs de Lyon se préparent à jouer sous la canicule contre Toulon

Décalé de 16h à 18h10 en raison des fortes chaleurs attendues à Lyon ce samedi, le duel entre le LOU et Toulon se jouera quand même sous des températures très élevées. Au sein du club rhodanien, on s'est préparé à jouer contre le RCT mais aussi contre la météo lors de cette première journée de la saison de Top 14.

A l’image de nombreuses villes et départements français, il va faire chaud ce week-end à Lyon. Très, très chaud même. Des températures caniculaires sont attendues sur les bords du Rhône mais cela n’empêche pas les rencontres sportives de se dérouler (presque) comme prévu. Initialement prévu ce samedi à 16h, le choc de la première journée de Top 14 entre le LOU et Toulon a finalement été décalé à 18h10. Une manière de préserver la santé des joueurs, surtout sur le synthétique du Matmut Stadium. Dans l’équipe lyonnaise, on se prépare quand même à jouer un match bouillant, littéralement, puisque 38°C sont attendus à 18h, avant une baisse progressive durant la rencontre.

"Tout au long de la semaine on a tâché de faire des journées continues sur les matinées et de ne pas finir tard, a expliqué le manager du LOU, Fabien Gengenbacher, face à la presse ce vendredi. On sait que demain, par rapport au protocole de match, il y a des choses qui vont être mises en place comme des pauses pour boire. On a sensibilisé nos joueurs sur l’hydratation et sur le fait de ne pas rester au soleil trop longtemps pendant la journée. Bien évidemment qu’il y a un focus qui est aussi fait avec le staff médical et le staff prépa physique pour que les joueurs soient dans les meilleures dispositions. On sera soucieux samedi qu’ils soient bien hydratés avant de démarrer."

Tobby Arnold: "Cela va piquer pour tout le monde"

Futur retraité mais joker Coupe du monde pour sept matchs, Tobby Arnold a confirmé qu’il s’attendait à souffrir pendant le match face au RCT. Heureusement, aucune des deux équipes ne sera avantagée sous le soleil de Lyon.

"Cela va être la même chose pour les deux équipes. On a bien travaillé cette semaine, les séances étaient longues avec la chaleur. Mais cela va piquer pour tout le monde, a estimé l’arrière historique du club rhodanien. L’aspect mental va autant compter que le physique. C’est bien d’avoir décalé le match mais cela ne va pas changer beaucoup de chose. Il fera toujours 32°C ou 33°C donc cela va piquer. Mais il faut jouer."

Geraci détaille l’impact du synthétique pendant la canicule

Aussi inquiet que son coéquipier néo-zélandais à l’idée de jouer sous des températures caniculaires, Killian Geraci a préféré garder le sourire face à cette situation. Si la chaleur mettra à mal les organismes, c’est aussi parce que le LOU évolue sur un terrain synthétique.

"Déjà, moi, je mettrai de la crème solaire je pense, a souri le Français de 24 ans. Ce sera déjà pas mal. Je pense que cela va être dur et qu’il fera chaud sur le synthé. Ils ont décalé le match et ce n’est pas pour rien."

Et le deuxième ligne lyonnais de préciser: "Le synthétique c’est encore plus chaud parce que cela fait remonter la chaleur. C’est sûr qu’en été quand on joue sous de fortes chaleurs, c’est un peu moins agréable. Mais l’hiver on est bien content quand on n’a pas de boue quand il pleut..."