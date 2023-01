Top 14: Delibes a prolongé avec le Stade Toulousain

Le jeune et polyvalent trois quart, Dimitri Delibes, a prolongé son contrat avec le Stade Toulousain, et ce pour les trois prochaines saisons.

Le Stade Toulousain poursuit sa campagne de prolongations de contrats en ce début d’année. Après Emmanuel Meafou (2025), Josh Brennan (2026) et Alban Placines (2025), le trois quart polyvalent Dimitri Delibes a paraphé un nouveau bail avec son club. Il est désormais lié avec Toulouse jusqu’en juin 2026.

Les discussions datent déjà de l’automne dernier et ont mis un peu de temps à aboutir. Mais les dirigeants toulousains en avait fait une priorité, même lorsqu’on leur a prêté des contacts, avec le Clermontois Damian Penaud (qui s’est engagé à l’UBB) à qui aucune offre n’a été transmise par ailleurs.

Trois essais en Top 14

Il faut dire que Delibes apporte satisfaction au staff. A la fois capable de jouer au centre et à l’aile, il fait preuve de qualités de puissance et de vitesse. C’est d’ailleurs le 4e joueur le plus utilisé cette saison toutes compétitions confondues (15 matchs dont 11 titularisations, 884 minutes) derrière Meafou, Lebel et Dupont.

Auteur de trois essais en Top 14, il a confirmé les espoirs placés en lui depuis ses premiers pas lors de la saison 2020-2021 et ses quatre essais en cinq matchs de championnat. Originaire de Blagnac, à 23 ans, Dimitri Delibes est également surveillé par le staff du XV de France.