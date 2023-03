Top 14: Denys Drozdz, ancien joueur de Brive et du Stade Français, est mort à 37 ans

Denys Drozdz, ancien deuxième ligne de Brive et du Stade Français, est mort à l’âge de 37 ans, ont annoncé les deux clubs, dimanche.

Le rugby français en deuil. Denys Drozdz, ancien troisième ligne de Brive et du Stade Français, est décédé à 37 ans, ont annoncé les deux clubs dimanche. Natif de Tulle, il avait été formé au CAB où il a disputé trois saisons avec les professionnels (2004-2007) avant de rejoindre le Stade Français. Il avait disputé une seule saison avec les couleurs parisiennes (2007-2008). Selon La Montagne et Rugbyrama, c’est lors de son passage au Stade Français qu’une tumeur au cerveau lui avait été diagnostiqué après des crises d’épilepsie. Après avoir mis sa carrière entre parenthèses en 2007, à seulement 22 ans, pour soigner le maladie, il l’avait définitivement arrêtée en 2010.

"Le CA Brive a la douleur d’annoncer le décès de Denys Drozdz à l’âge de 37 ans, a annoncé le club, dimanche. Formé au CAB, Champion du Monde U20 en 2006, il a disputé 44 matchs en Noir et Blanc avant de revenir comme éducateur. Le CAB adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches."

Champion du monde avec la France U20 en 2006

"C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Denys Drozdz, ancien de la maison, a écrit le Stade Français sur son compte Twitter. Denys, 37 ans, se battait contre la maladie avec force depuis plusieurs années. Le club tient à lui rendre hommage et à une pensée émue pour sa famille & ses proches."

Denys Drozdz avait participé au titre de champion du monde décroché par l’équipe de France U20 en 2006 aux côtés de plusieurs futurs internationaux comme Maxime Médard, Maxime Mermoz, Lionel Beauxis, Sébastien Tillous-Borde, Damien Chouly, Fulgence Ouedraogo ou Guilhem Guirado, notamment. Il était titulaire aux côtés du capitaine Loïck Jacquet lors de la finale remportée face à l’Afrique du Sud (24-13).

Damien Chouly, qui a fait sa formation et lancé sa carrière à ses côtés, a fait part de sa vive émotion dans une interview à Rugbyrama. "C'est terrible, il a lutté quinze ans, a-t-il déclaré. C'était un dur au mal dans la vie comme sur le terrain. C'est ce qui a fait sa force. C'était un très beau et très grand combattant. Denys était quelqu'un d'entier dans tout ce qu'il faisait. Il a mené son combat avec un courage qui force un immense respect. Il mérite un bel hommage car ce qu'il a fait, jusqu'au bout du bout, est remarquable."