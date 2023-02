XV de France: Danty parmi les joueurs libérés avant le match contre l'Ecosse

Le staff du XV de France a communiqué mercredi la liste des 14 joueurs libérés pour le week-end de Top 14 en parallèle du match des Bleus contre l'Ecosse dimanche (16h) lors de la troisième journée du Tournoi des VI Nations. Sans surprise, le centre Jonathan Danty est remis à dispositon de La Rochelle.

En quête de relance après le coup d'arrêt en Irlande (32-19), le XV de France défiera l'Ecosse dimanche (16h) au Stade de France. A quatre jours du choc de la troisième journée du Tournoi des VI Nations, le staff tricolore et le sélectionneur Fabien Galthié ont officialisé liste des 14 joueurs remis à disposition de leur club de Top 14 pendant le week-end.

Tout juste revenu de blessure et de retour à la compétition avec La Rochelle, Jonathan Danty ne jouera pas face au XV du Chardon. Comme annoncé plus tôt ce mercredi, le centre rochelais va provisoirement quitter le groupe français pour retrouver Ronan O'Gara et le club maritime pour la réception de Brive samedi.

Ce mercredi, Jonathan Danty portait une chasuble bleue, la couleur des réserviste, pendant l'entraînement à haute intensité et a donc été libéré. Reste à voir s'il sera titulaire avec son club, qui doit affronter Brive en Top 14.

Mais après la blessure vécue par Gabin Villiere à Capbreton, la prudence est de mise, à six mois maintenant de la Coupe du monde. Pas trop de surprise pour le reste des joueurs libérés alors que le staff va faire confiance à son noyau dur pour la réception de l'Ecosse.

Les 14 joueurs libérés avant France-Ecosse

Clément Castets (Stade Français), Bastien Chalureau (Montpellier), Dylan Cretin (Lyon), Ibrahim Diallo (Racing 92), Thomas Lavault (La Rochelle), Alexandre Roumat (Toulouse), Yoan Tanga (Racing 92), Pierre-Louis Barassi (Toulouse), Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux), Romain Buros (Bordeaux), Jonathan Danty (La Rochelle), Emilien Gailleton (Pau), Antoine Hastoy (La Rochelle) et Matthis Lebel (Toulouse).