Top 14: Emmanuel Macron devrait assister à la finale (et descendre sur la pelouse)

Emmanuel Macron devrait être présent dans les tribunes du Stade de France lors de la finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et La Rochelle samedi soir (20h45), rapporte Le Parisien. Contrairement à la dernière finale de Coupe de France de football, où il craignait les sifflets du public, le président de la République devrait également saluer les joueurs sur la pelouse.

Selon les informations du Parisien, le président de la République a prévu d'assister à la finale de Top 14 entre Toulouse et La Rochelle, programmée ce samedi soir au Stade de France (20h45). D'après le quotidien régional, un doute sur la présence du chef de l'Etat existait encore en début de semaine.

Si le flou autour de sa présence serait désormais levé, deux options sont désormais sur la table. Soit Emmanuel Macron descend sur la pelouse pour serrer la main des joueurs, quitte à se faire siffler par une partie du public comme ce fut le cas l’an passé lors de la finale Castres-Montpellier. Soit il modifie le protocole pour saluer les Maritimes et les Rouge et Noir dans le couloir du stade, à l’image de ce qui a été fait il y a un mois et demi lors de la finale de Coupe de France de football. Selon Le Parisien, la première option, celle où le président de la République descend sur la pelouse, tient la corde.

Fin avril, Macron craignait une bronca

L’évolution du climat social, actuellement plus serein qu'il y a quelques semaines, pourrait pousser le chef de l’Etat à descendre des tribunes. Fin avril, au moment de la finale de Coupe de France entre Nantes et Toulouse, la contestation contre la réforme des retraites et le recours au 49.3 était au plus fort, ce qui avait poussé Emmanuel Macron à ne pas faire d’apparition publique pour éviter une bronca.

Lors de la finale de la Coupe de France, la remise du trophée aux Toulousains avait également suscité la colère des spectateurs. La cérémonie de la remise de la coupe n’avait en effet pas été diffusée au sein du Stade de France, vraisemblablement pour éviter qu'Emmanuel Macron, présent aux côtés des vainqueurs du soir, apparaisse à l'écran et essuie des sifflets.