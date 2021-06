Top 14 en direct: suivez le multiplex de la dernière journée

Qui en barrages ?

A lutte pour le Top 2, le Racing 92, 3e, est déjà assuré de disputer son barrage à domicile. Idem pour l’UBB (4e, 72), qui a l’avantage sur Clermont (5e, 67) en cas d’égalité. Il reste donc deux places (5e et 6e, synonymes de barrages à l’extérieur) à briguer. En cas de victoire bonifiée contre La Rochelle, Clermont, maître de son destin, validera sa présence au tour suivant. Ce sera aussi le cas de Toulon (6e avec 66 points) sur le terrain de Castres, dans une finale pour les barrages. Car le CO, 8e (64 points) peut arracher son billet sur le gong. Il devra pour cela s’imposer avec le bonus mais un succès simple peut aussi suffire en fonction des résultats de Clermont et du Stade Français. En déplacement à Bayonne, Paris (7e, 66 points) se hissera dans le Top 6 s’il fait un meilleur résultat que le RCT ou que Clermont ne gagne pas. Rappelons aussi que les sept premiers seront qualifiés pour la prochaine saison de Champions Cup.