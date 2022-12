Top 14: en vacances, Ntamack, Lebel et Mauvaka vont manquer le prochain match du Stade Toulousain

Romain Ntamack, Matthis Lebel et Peato Mauvaka sont en vacances cette semaine et ne participeront pas à la rencontre de Top 14 entre le Stade Toulousain et Clermont ce dimanche.

Romain Ntamack, Matthis Lebel et Peato Mauvaka vont manquer la première rencontre de 2023. Les internationaux français du Stade toulousain sont en vacances cette semaine et ne joueront pas à Clermont dimanche lors de la 14e journée du Top 14, a fait savoir leur club ce mercredi.

Les trois joueurs avaient directement enchaîné avec le championnat à l'issue des tests d'automne du XV de France en novembre contre l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon.

Dupont à l'ouverture ?

En l'absence de Ntamack et de Thomas Ramos, suspendu cinq semaines, l'habituel demi de mêlée Antoine Dupont pourrait être une option à l'ouverture, un poste auquel il lui arrive parfois de glisser en fin de match.

Le pilier droit Dorian Aldegheri, très sollicité et très performant dernièrement, sera ménagé ce week-end, comme le deuxième ou troisième ligne Thibaud Flament, légèrement touché contre Castres la semaine dernière, et le trois-quarts centre Pita Ahki. L'arrière international italien Ange Capuozzo est lui toujours blessé, comme le troisième ligne anglais Jack Willis.

Leader du Top 14 avec sept points d'avance sur son dauphin, le Stade français, Toulouse pourra en revanche compter à Clermont sur les retours de l'arrière polyvalent argentin Juan Cruz Mallia et du troisième ligne Alban Placines.

Le troisième ligne international François Cros et les trois-quarts centres Santiago Chocobares et Pierre Fouyssac suivent eux une reprise adaptée et devraient prochainement reprendre la compétition.