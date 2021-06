Top 14: énorme ambiance à La Rochelle après la qualification pour la finale

La Rochelle va disputer la première finale de Top 14 de son histoire, après sa victoire autoritaire contre le Racing (19-6) ce vendredi à Lille. L'ambiance était énorme sur le vieux port.

L'explosion de joie au coup de sifflet final, juste avant le couvre-feu: c'est peu dire que l'ambiance était bonne ce vendredi soir dans les rues de La Rochelle, pour suivre la demi-finale de Top 14 du club contre le Racing. Et surtout pour fêter une qualification historique du Stade Rochelais pour la finale (19-6).

Grâce aux restrictions sanitaires assouplies ces derniers jours, la chaleur aidant, nombre de supporters étaient réunis en extérieur pour l'événement. Le coup de sifflet final a sonné... le coup d'envoi des fumigènes, pour un ciel qui s'est rapidement coloré en rouge. Certains courageux ont même pris l'initiative de se jeter dans le vieux port.

"On l'a fait pour tous les anciens, ceux qui ont monté le club pendant ces dix dernières années"

"Il y a beaucoup d'émotions ce soir, a confié après la rencontre le centre rochelais Jules Favre. Je suis très content, l'équipe aussi. On avait à coeur de franchir cette marche, qui est difficile. On l'a fait pour tous les anciens, ceux qui ont monté le club pendant ces dix dernières années. On est très fiers. Tout le monde les attendaient, ils ont une très bonne ligne de trois-quarts, c'est clair. Mais on ne s'est pas pris la tête avec ça, on s'est concentrés sur nous-mêmes. Ce soir, on a su rivaliser, même si, sur le papier, ce n'est pas ce qu'on nous prédisait." Rendez-vous en finale face à Toulouse ou Bordeaux-Bègles.