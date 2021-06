Top 14: La Rochelle domine largement le Racing et s'offre une première finale

En s'imposant 19-6 contre le Racing 92 ce vendredi, le Stade Rochelais file en finale de Top 14. La Rochelle y affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale, entre Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègles.

Le Stade Rochelais va pouvoir se rattraper. Moins d’un mois après la défaite en finale de Champions Cup contre Toulouse, les Rochelais ont battu le Racing 92 (19-6) en demi-finale de Top 14, au Stade Pierre-Mauroy de Lille. Ils s’apprêtent à disputer la première finale de leur histoire après 11 saisons dans l’élite.

Le début de match a vu les pénalités s’enchaîner. Ihaia West et Maxime Machenaud se sont alors répondus tour à tour. Arthur Retière, ancien joueur du Racing, a ensuite inscrit le premier essai du match peu avant la demi-heure de jeu, permettant au Stade rochelais de mener 16-6 à la pause, tout en ayant bien contenu la fabuleuse ligne d’attaque parisienne composée de Fickou, Vakatawa, Thomas et Beale.

Une revanche potentielle contre Toulouse

En deuxième période, La Rochelle a accentué son avantage, toujours grâce à Ihaia West. Puis plus rien. Aucun point n'a été marqué après la 53e minute de jeu. Le Stade rochelais a géré son avance et le Racing 92 n’a jamais semblé véritablement en mesure de retourner le match et de dominer les Rochelais comme en tout début de rencontre.

La finale se jouera vendredi prochain au Stade de France. Les Rochelais y retrouveront le vainqueur de l’autre demi-finale, demain, entre Toulouse et l’Union Bordeaux Bègles. En cas de victoire toulousaine, ce serait l’occasion d’une revanche après la finale de Champions Cup perdue par le Stade rochelais.