Top 14: énorme performance de Lyon, qui inflige à Toulouse sa première défaite

Invaincu depuis le début de la saison, le Stade Toulousain est tombé sur la pelouse du LOU ce dimanche, en clôture de la septième journée de Top 14.

Invaincu au coup d'envoi, le leader Toulouse s'est incliné pour la première fois de la saison sur le terrain de Lyon (25-19), dimanche en match de clôture de la septième journée de Top 14. Grâce à ce deuxième succès d'affilée, les Lyonnais (21 points), qui renouent avec la victoire à domicile après leur défaite contre Bordeaux-Bègles, reprennent la troisième place du championnat à deux points de l'UBB, deuxième, et à six points du Stade toulousain, qui conserve la tête.

Bien en place en défense, le LOU Rugby a muselé son adversaire, incapable de se procurer des occasions d'essais par sa ligne de trois-quarts. Patients en attaque, les locaux, qui ont pris l'avantage en fin de premier quart d'heure sur un essai du troisième ligne Beka Saghinadze transformé par Léo Berdeu (7-3, 15e), ont assuré leur succès dans les dix premières minutes de la seconde période, attaquée pied au plancher.

Le troisième ligne international, Dylan Cretin, a profité d'une bonne fixation de l'ailier fidjien, Josh Tuisova, pour aplatir en coin (15-9, 44e), puis le demi de mêlée, Baptiste Couilloud, a marqué un troisième essai (22-12, 50e), pour faire le break.

Un regain toulousain à l'heure de jeu

Après l'heure de jeu, Lyon a plié devant les assauts adverses mais est parvenu à conserver l'avantage et à s'imposer. Privé d'espaces et d'occasions d'essais, Toulouse s'en est remis d'abord au pied de l'arrière international, Thomas Ramos (14 points) pour sanctionner les fautes lyonnaises et meubler le tableau d'affichage.

En supériorité numérique après le carton jaune infligé à l'ailier, Ethan Dumortier, pour un en-avant volontaire (63e), le Stade Toulousain a réduit le score sur un essai en force du talonneur, Peato Mauvaka (19-25, 67e) pour décrocher le point de bonus défensif. Les derniers assauts du pack ont échoué à se défaire de la défense lyonnaise qui a livré une grosse performance pour conserver son avance.