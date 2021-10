Top 14: Kolbe a rejoint Toulon pour "sortir de sa zone de confort"

Présent ce vendredi en conférence de presse, l’ailier Cheslin Kolbe s’est exprimé sur les raisons qui l’ont poussé à quitter Toulouse, pour rejoindre Toulon l’été dernier. Le Sud-Africain a évoqué une envie de "sortir de sa zone de confort".

Arrivé à Toulon fin août après quatre saisons passées au Stade Toulousain, Cheslin Kolbe a révélé ce vendredi en conférence de presse les raisons qui l’ont poussé à changer d’air: "Cela n’a pas été une décision facile. J’ai passé de superbes années à Toulouse. Mais j’avais le sentiment d’avoir fait ce que j’avais à faire, d’avoir tout donné pour le club et j’avais besoin d’un nouveau challenge, d’écrire une nouvelle histoire", a-t-il déclaré.

Sacré deux fois champion de France en 2019 et 2021 avec Toulouse, le Sud-Africain qui s’est engagé avec Toulon pour trois saisons a clamé sa fierté d’intégrer le club du Top 14: "Quand l'offre de Toulon s'est présentée, c'était super pour moi parce que ça me permettait de sortir de ma zone de confort. On a tendance à s'enfermer dans une zone de confort si on reste trop longtemps dans un club. Donc, pour moi, c'était une occasion de sortir de cette zone de confort et de pouvoir à nouveau réaliser des performances à chaque opportunité qui m'est donnée."

"J’espère pouvoir jouer le plus vite possible"

Blessé depuis le mois de septembre au genou gauche, Cheslin Kolbe a laissé le doute planer sur la date de son retour à la compétition. L’ailier doit encore subir des examens médicaux pour pouvoir donner plus de détails: "Il n’y a pas encore de date précise (pour son retour). Mais j’espère pouvoir jouer le plus vite possible", a-t-il conclu.

Le champion du monde 2019 doit être présenté aux supporters toulonnais avant le coup d’envoi du duel opposant le RCT au Racing 92 en championnat.