Top 14: fin de match folle entre Montpellier et l'UBB, qui fait le gros coup du soir

Bordeaux-Bègles s'est imposé d'un petit point sur le terrain de Montpellier ce dimanche, dans un choc au sommet comptant pour la 23e journée de Top 14 entre le leader et son dauphin. La fin de match était débridée.

Bordeaux-Bègles a réussi un coup d'éclat et une belle opération en s'imposant (23-22) dimanche chez le leader, Montpellier, dans le choc au sommet du Top 14, en clôture de la 23e journée grâce à une pénalité inscrite à la dernière minute par Maxime Lucu. Le demi de mêlée international, auteur de 18 des 23 points de l'UBB, a été le principal artisan du succès de l'équipe de Christophe Urios, qui préserve la deuxième place après sa sixième victoire à l'extérieur et se relance totalement dans la course à une qualification directe pour les demi-finales.

Le break est fait avec La Rochelle

A l'aube d'un sprint final abordable (Toulon, Lyon, à Perpignan), Bordeaux-Bègles conserve cinq points d'avance sur sa bête noire, La Rochelle, et sur Castres. Les Bordelais se sont pleinement retrouvés pour briser le doute, au bout d'une série noire de huit défaites en neuf matchs, et ranimer leur ambition au meilleur moment. Montpellier connaît un coup d'arrêt dans le sprint final. Si le MHR garde la première place d'une courte tête, et deux petits points (69 contre 67), il se complique sa fin de saison. Qualifié en quart de finale de la Coupe d'Europe, il fragilise sa qualification pour les demi-finales et ne pourra pas s'autoriser d'impasse.

L'équipe de Philippe Saint-André, qui n'avait plus flanché à domicile depuis le 16 octobre devant Clermont (20-22), a craqué dans ce rendez-vous aux airs de phase finale. Porté par deux anciens Héraultais, Louis Picamoles et François Trinh-Duc, l'UBB a parfaitement maîtrisé la première période devant des Montpelliérains privés des deux leaders, le deuxième ligne Paul Willemse et le demi de mêlée Cobus Reinach. Le talonneur Maxime Lamothe a mis sur orbite les Bordelais à la suite d'un essai précoce (7e), inscrit sur un raid éblouissant de quarante mètres.

Une pénalité à la sirène

Efficace en défense, solide en conquête, l'équipe d'Urios n'a laissé que des miettes aux Montpelliérains, fébriles, approximatifs dans leurs choix et peu inspirés à l'image de leur ouvreur italien Paolo Garbisi. Mais à défaut de trouver des solutions dans la défense bordelaise, Montpellier a profité de l'indiscipline des visiteurs et du carton jaune infligé au troisième ligne Mahamadou Diaby (64e) pour recoller au score grâce à trois pénalités d'Handré Pollard.

A la suite d'une pénalité jouée à la main, le deuxième ligne Florian Verhaghe a inscrit un essai en force (76e) et permis au MHR de reprendre un court avantage (22-20). Juste avant que le demi de mêlée Maxime Lucu ne renverse tout d'une ultime pénalité (80+1) et offre la victoire à l'UBB.