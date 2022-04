Top 14: fin de saison pour le Clermontois Moala

George Moala, sorti sur blessure contre Leicester samedi en Champions Cup, ne va plus rejouer de la saison. C'est une nouvelle tuile pour les Clermontois, déjà privés de Damian Penaud.

La malchance n'épargne décidément pas les Clermontois. Déjà privés de Damian Penaud, touché à une cheville début avril, pour six semaines, les Jaunards ont perdu leur trois-quarts centre George Moala jusqu'à la fin de la saison. Sorti sur blessure samedi en Champions Cup contre Leicester en 8e de finale (défaite 29-10 à l'aller et 27-17 au retour), le Néo-Zélandais souffre d'une entorse du médio-pied et d'un arrachement osseux.

"Les examens cliniques sur place laissaient craindre une blessure au niveau du pied droit. Les premiers examens confirment une entorse du médio-pied ainsi qu’un arrachement osseux, qui sera analysé demain par une imagerie médicale plus poussée, écrit l'ASM dans un communiqué ce lundi. Dans ce genre de blessure les délais de reprise étant de quelques mois, la saison du Néo-Zélandais semble terminée."

Une place dans le top 6 à aller chercher

Le club clermontois révèle aussi que Miles Amatosera souffre d'un ménisque et que son forfait pour la prochaine journée de championnat contre Castres est d'ores et déjà acté. La participation d’Alivereti Raka au match contre le CO est elle aussi compromise, l'ailier étant touché aux ischio-jambiers.

Les Clermontois, actuels 8es du Top 14, vont devoir cravacher pour aller chercher une qualification en phase finale. A quatre journées de la fin, les Auvergnats sont à trois points du Racing 92, sixième.