Top 14: Grégory Fichten va prolonger avec Montpellier

En raison de l’arrivée avortée du Rochelais Reda Wardi, le staff de Montpellier va prolonger le pilier gauche Grégory Fichten. Le joueur de 31 ans, actuellement blessé, était en fin de contrat.



Il était attendu comme l’une des grosses recrues de la première ligne du Montpellier Hérault Rugby, mais il a finalement décidé de prolonger à La Rochelle. Reda Wardi devait rejoindre le club héraultais.

Tout était calé avec un bail de trois saisons. Mais le pilier gauche a changé d’avis et va prolonger avec les Maritimes pour quatre ans comme révélé par RMC Sport la semaine dernière. Un retournement de situation qui n’a pas plu du tout au manager montpelliérain Philippe Saint-André: "Le joueur n’a pas eu la décence d’appeler le président ou moi. Seulement un SMS", regrettait alors Saint-André dans les colonnes du Midi Libre.

"En plus, il fait sa rééducation en ce moment à Montpellier. Il a finalement décidé de changer d’avis. Ça veut dire que des clubs font des offres plus importantes que nous. Moi, je n’ai pas besoin de girouette dans mon effectif. J’ai besoin de mecs qui croient au projet et qui n’ont qu’une parole. Voilà la situation. Nous, on a toujours des options A, B ou C. Mais quand je vois la façon de faire, l'état d'esprit... Le dossier est clos. Mais il faut savoir qu'on ne fera pas de cadeaux…" Un dédommagement financier à hauteur d'environ 200 000 euros est attendu.

La solution Fichten pour oublier Wardi

Mais les dirigeants de Montpellier ont déjà trouvé la solution en interne pour compenser cette arrivée avortée, avec la prolongation à venir de Grégory Fichten selon les informations de RMC Sport.

En fin de contrat le joueur de 31 ans, arrivé en 2016 en provenance de Narbonne a disputé neuf matchs cette saison, dont sept comme titulaire, avant de se blesser sérieusement à un genou début décembre contre l’USAP. Courtisé par Biarritz, il va finalement parapher un nouveau contrat.

La saison prochaine, Fichten sera donc encore en concurrence avec Enzo Forletta mais aussi Simon-Pierre Chauvac qui arrivera de Brive alors que Misha Nariashvili ne sera pas conservé.