Top 14: grosse tuile pour Montpellier, Paillaugue gravement blessé au genou et absent plusieurs mois

Blessé samedi lors du match de la première journée de Top 14 face à Toulon (24-24), le demi de mêlée de Montpellier Benoît Paillaugue souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Le joueur du MHR âgé de 34 ans sera éloigné des terrains durant plusieurs mois.

Le demi de mêlée ou d'ouverture de Montpellier Benoît Paillaugue, qui souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, sera opéré dans les prochains jours, a indiqué ce vendredi le club héraultais. Le verdict est tombé en fin de journée à la suite d'examens complémentaires et après la consultation d'un chirurgien. Paillaugue s'est blessé samedi lors de la rencontre à Toulon (24-24) pour l'ouverture de la saison, où il avait été remplacé à la 71e minute.

Deuxième coup dur après Guirado

Paillaugue, l'un des joueurs expérimentés et emblématiques du MHR, sera indisponible "pendant plusieurs mois", selon le communiqué du club. Il va singulièrement manquer à l'équipe de Philippe Saint-André, privé durant trois à quatre mois de son capitaine Guilhem Guirado, qui s'est blessé à un biceps face à Toulon.

Sa troisième grave blessure

Paillaugue, qui aura 34 ans en novembre, sera libre au terme de la saison, mais préserve l'espoir de revenir sur les terrains. "Cela reste un contretemps qui ne m'empêchera pas de tout faire pour revenir encore plus motivé et plus fort pour la fin de saison", a-t-il assuré.

Le Rochelais, formé au Stade Français et passé par Auch, évolue à Montpellier depuis janvier 2009. Le demi de mêlée, au physique atypique dans le rugby moderne (1,72 m, 74 kg), connaît sa troisième grave blessure au genou. Pour le suppléer, Montpellier fera confiance à l'international géorgien Gela Aprasidze